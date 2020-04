Torneremo a riveder le stelle: aprile, ecco l’oroscopo sostenibile di Barbabietola

[1 Aprile 2020]

Le misure di distanziamento sociale imposte per contenere la pandemia in corso ci chiedono di restare in casa ma, affacciandoci di notte alla finestra, scopriamo che le stelle sono ancora lì ad aspettarci. L’oroscopo più sostenibile d’Italia torna dunque anche questo mese su greenreport, grazie all’immancabile Barbabietola. Scopri cosa hanno da dirti le stelle di aprile cliccando qui: http://www.greenreport.it/oroscopo-barbabietola/

Ma chi è davvero il nostro Barbabietola? La sua ultima fatica è appena uscita in libreria. Scoprila qui: http://www.greenreport.it/news/comunicazione/contratti-di-affetto/

E se vuoi, scrivi direttamente commenti e domande a Barbabietola. Lo trovi qui: oroscopodibarbabietola@gmail.com