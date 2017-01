Un piano nazionale contro lo smog

[12 gennaio 2017]

Anche il 2016 non ha smentito il puntuale appuntamento con l’eterna emergenza smog, che in Italia si ripresenta ogni anno: 32 sono le città che hanno superato i limiti delle polveri sottili che hanno superato il limite individuato per la presenza delle polveri sottili nell’aria che tutti respiriamo.

Com’è possibile invertire la tendenza? Ne abbiamo parlato in diretta su Radio LatteMiele, all’interno del programma-magazine “Piazza Grande” condotto da Vicky Mangone.

Il podcast della puntata è disponibile qui: http://lattemiele.com/podcast/play/?SCIENZA=20170111