Vacanze in Trentino per i sanitari dei Covid center, la Val di Sole le regala

Un soggiorno gratuito per ringraziare il personale impegnato nei reparti degli ospedali italiani in prima linea durante l’emergenza

[15 Maggio 2020]

Tutte le persone che hanno prestato servizio nei reparti Covid dei nosocomi italiani potrà avere l’opportunità di soggiornare in uno degli hotel della Val di Sole trentina, gratis: 3 notti durante la quale, oltre a riposarsi, potranno scoprire alcune delle “esperienze salutari” che la valle ha predisposto per i propri ospiti, con l’obiettivo di evidenziare i poteri “terapeutici” delle attività svolte in montagna.

Sono stati proprio i gestori delle strutture ricettive locali a lanciare questa proposta. Le categorie interessate comprendono tutti i sanitari italiani (medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, psicologi) e a loro si aggiunge anche il personale ausiliario e gli addetti delle pulizie: per accedere all’iniziativa – fino ad esaurimento posti disponibili per l’offerta – basterà una lettera dell’azienda ospedaliera nella quale si è lavorato, che confermi la presenza in servizio nel Covid center.

«La drammatica esperienza del coronavirus ci ha ricordato quanto sia importante ricostruire i legami di solidarietà e di condivisione all’interno di una comunità – spiega Fabio Sacco, direttore dell’APT Val di Sole – Nei momenti più gravi dell’epidemia ci siamo affidati totalmente al personale sanitario e ausiliario, sottoposto a pressioni inimmaginabili. Tutti hanno fatto la propria parte. Tutti sono stati determinanti per il risultato di salvare vite umane. Ora siamo noi a dover dare qualcosa a loro, ricompensando il loro impegno e la loro dedizione. È con questo spirito che abbiamo accolto con piacere l’iniziativa proposta e sviluppata dai nostri operatori turistici. Sarà l’occasione anche per ricordare il grande apporto positivo che la montagna sa offrire alla salute di tutti noi».