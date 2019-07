Valsugana Lagorai, verso un’eco-destinazione certificata

[1 Luglio 2019]

Lento. Sostenibile. Intelligente. Il turismo è cambiato. Lo sottolinea l’UNCEM: «Come il 2016 è stato l’anno nazionale dei cammini, il 2017 l’anno nazionale dei borghi e il 2018 l’anno del cibo italiano, il 2019 è l’anno del turismo lento». Lo dicono le antenne della BIT: «Il turismo lento e sostenibile guida, insieme all’innovazione, le tendenze sia in Italia sia all’estero». E infine, lo sancisce la nascita del GSTC, un’organizzazione internazionale riconosciuta dall’UNWTO che certifica gli standard di riferimento globali, in materia di sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica.

Prima destinazione italiana ed europea a investire responsabilmente nella certificazione è la Valsugana Lagorai: qui il turismo è consapevole e di qualità, volto a preservare l’ambiente naturale, ricercare l’equilibrio tra uomo e natura, nonché difendere l’identità culturale del luogo. “L’obiettivo della certificazione, che sarà rilasciata entro l’estate 2019, è quello di insistere sulla cultura del turismo dove tutti, residenti, operatori e parte pubblica, si adoperano per creare sistema e uno sviluppo turistico come futuro della nostra Valsugana”, così ci spiega il presidente Denis Pasqualin in occasione della partecipazione alla Green Week, il festival della Green Economy organizzato a Trento a inizio marzo.

Un turismo sostenibile per davvero quindi ma soprattutto green. Sono green i laghi di Levico e Caldonazzo, insigniti della “Bandiera Blu d’Europa”, le montagne del Lagorai, la più estesa catena montuosa della zona, l’Oasi WWF della Valtrigona, i pascoli e i prati che d’estate ospitano alpeggi e attimi di vita contadina. E poi sono green le innumerevoli proposte di attività outdoor che comprendono escursioni panoramiche, alte vie, una ciclabile di 80 km e tantissimi tracciati da percorrere a piedi o sulle due ruote… itinerari che incontrano anche la storia, fra castelli e reperti della Grande Guerra. E ancora, è green l’enogastronomia nei presidi Slow Food, nella “Strada del vino e dei sapori di Trento e Valsugana” e , infine, nell’iniziativa “Adotta una mucca”, un progetto solidale e sostenibile nato per aiutare il sostentamento degli allevamenti di montagna.

