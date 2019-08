A luglio i prezzi alimentari mondiali in marginale calo

Fao: calo dei prezzi di cereali, prodotti lattiero-caseari e zucchero, più stabili carne e olio

[1 Agosto 2019]

L’Indice Fao dei Prezzi Alimentari (FPI), ponderato su base commerciale e che misura i prezzi di cinque principali derrate alimentari sui mercati internazionali, a luglio 2019 ha registrato «un valore di 170,9 punti, un calo dell’1,1% rispetto a giugno ma un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».

La Fao evidenzia che «I prezzi globali delle derrate alimentari hanno subito un leggero calo a luglio, trainati dai prezzi al ribasso di alcuni cereali, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, compensando notevolmente i prezzi più stabili di carne e olio».

Ecco i dati dell’indice Fpi divisi per categorie:

L’Indice Fao dei prezzi dei cereali da giugno è sceso del 2,7% ma è del 4,1% al di sopra rispetto al suo livello di luglio dello scorso anno. Il calo generale è stato trainato principalmente dalla flessione dei prezzi del grano e del mais, che riflette, tra l’altro, le abbondanti forniture per l’esportazione. Viceversa, l’indice del riso ha segnato il quinto mese consecutivo di stabilità in un’attività di mercato generalmente tranquilla.

L’Indice Fao dei prezzi degli oli vegetali a luglio è salito dello 0,8%, trainato dai prezzi più stabili dell’olio di soia e di girasole che hanno bilanciato l’ulteriore calo dei valori dell’olio di palma. Il declino di quest’ultimo è stato in gran parte determinato dalla costante impennata della produzione agricola stagionale nel Sud-Est asiatico, abbinata alla stagnante domanda globale di importazioni.

L’Indice Fao dei prezzi della carne ha registrato un aumento dello 0,6% rispetto al valore rivisto del mese di giugno, segnando il sesto aumento mensile. I prezzi della carne ovina e bovina sono aumentati ulteriormente a luglio, favoriti dalla forte domanda di importazioni dall’Asia e dall’indebolimento delle richieste di forniture dall’Oceania, a causa del calo stagionale. Al contrario, i prezzi della carne suina sono leggermente diminuiti dopo quattro mesi di costanti aumenti, grazie alle maggiori disponibilità di esportazioni dal Brasile e dagli Stati Uniti.

L’Indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari da giugno è diminuito del 2,9% – il secondo calo mensile consecutivo – trainato dal calo delle quotazioni del burro, seguito dal formaggio e dal latte intero in polvere.

L’Indice FAO dei prezzi dello zucchero ha subito un ribasso dello 0,6% rispetto a giugno 2019, principalmente a causa delle previsioni di maggiori raccolti di canna da zucchero in India, il più grande produttore di zucchero del mondo. Il calo dei prezzi mondiali è stato in parte contenuto dalla rivalutazione del Real Brasiliano rispetto al Dollaro Usa, che tende a frenare le esportazioni dal Brasile, il più grande esportatore di zucchero del mondo.