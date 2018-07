Agricoltura biologica: aperte le iscrizioni al corso di alta formazione dell’Università di Urbino

Il corso dura da ottobre 2018 a luglio 2019, e ha 40 posti disponibili. Le iscrizioni chiudono il 20 settembre

[20 luglio 2018]

Al via il corso di alta formazione dell’Università degli Studi di Urbino (dipartimento di Economia, società, politica) “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica”: il corso è caratterizzato da un’impostazione fortemente multidisciplinare, indispensabile per fornire un adeguato livello di conoscenza sui molteplici aspetti dei modelli (complessi) di agricoltura biologica e, più in generale, del sistema economico e politico-normativo di riferimento.

La scelta di produrre prodotti biologici o di sostenere il rafforzamento di questo comparto, infatti, dovrebbe essere, innanzitutto, una scelta culturale, che va ben al di là delle mode. Ma questa scelta richiede un ampliamento delle conoscenze e uno scambio di esperienze tra diverse figure professionali, relativamente a metodi produttivi, relazioni tra imprese, normative, politiche di sostegno, andamenti dei consumi, etc.

Per questo, tra i destinatari del corso, vi sono non solo imprenditori intenzionati ad attivare un percorso di conversione aziendale, ma anche studenti (laureati e non) interessati a operare in diverse fasi della filiera bio, occupati in imprese di produzione/trasformazione di prodotti biologici, tecnici di enti/organismi di formazione e cooperazione operanti in Italia e all’estero, docenti della Scuola secondaria superiore, liberi professionisti, dipendenti di istituzioni pubbliche.

Il corso è articolato in tre moduli di 30 ore ciascuno di lezioni teoriche, laboratori, seminari e visite aziendali: il primo modulo riguarderà le agricolture biologiche: elementi qualificanti e aspetti tecnico-produttivi, il secondo, sarà incentrato sui percorsi che vanno dall’azienda al food system e l’ultimo infine tratterà di politiche, normative e strategie per le imprese agricole biologiche, a cui seguirà uno stage o la realizzazione di un project work.

Il corso, nato nel 2016, è stato organizzato in collaborazione con i Comuni di Fano e di Isola del Piano (PU), Cospe onlus, la Tenuta di Montebello, la Fondazione Girolomoni, il Consorzio marche biologiche, l’Alleanza delle cooperative italiane, l’Associazione medici per l’ambiente (Isde), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea-Pb), la Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (Firab), l’Associazione italiana per l’agricoltura biologica (Aiab), ha attivato il corso di formazione permanente .

Il corso, che dura da ottobre 2018 a luglio 2019, ha 40 posti disponibili. Le iscrizioni chiudono il 20 settembre.

È possibile anche partecipare al corso è possibile utilizzare i voucher messi a disposizione dalla Regione Marche. Qui le informazioni sui voucher. Qui le informazioni sul corso.

CONTATTI

Elena Viganò

elena.vigano@uniurb.it

Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene

Via Valerio 9 – 61029 Urbino PU

0722 304632-4-5-6; altaformazione@uniurb.it

di Cospe per greenreport.it