Scattato il piano di emergenza per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche

Cosa sappiamo dell’incendio in corso in un’azienda chimica a Marghera

L’incendio riguarda un’area di 10mila mq, 90 vigili del fuoco sono sul posto e al momento sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Il Comune di Venezia chiede ai cittadini di «portarsi in un luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre»

[15 Maggio 2020]

Dopo un’esplosione un incendio è divampato questa mattina in uno stabilimento di Malcontenta, nell’area del petrolchimico di Porto Marghera, interessando un’azienda chimica. Al momento risulta un ferito, come comunicato dal Comando dei vigili del fuoco: è in corso l’intervento di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), ed è scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.

È interessata dall’incendio un’area di 10mila mq, ma i 90 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento – accorsi anche da Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo – sono ad ora riusciti a circoscrivere le fiamme. Sul posto sono già presenti anche i tecnici di Arpa Veneto.

In questi minuti sta per partire una telefonata registrata con la voce del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per invitare in via precauzionale la popolazione a restare al chiuso e non aprire le finestre; il vento spira in direzione del centro storico.

La centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia invitano, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante “tutti i residenti nel territorio della Municipalità di Marghera a portarsi in un luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre”. In via prudenziale, l’Amministrazione invita i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi di restare al chiuso e di chiudere le finestre.

Per garantire la sicurezza degli operatori è stata interdetta la viabilità per un raggio di 1,5 chilometri, deviate le linee del trasporto pubblico. La centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile di Venezia informano che la conclusione dell’emergenza sarà annunciata attraverso un secondo suono delle sirene.