Dall’autunno 2018 a oggi 100 assunzioni a Sei Toscana, presto altre 50

Rispettato l'Accordo di stabilizzazione del personale somministrato firmato con i sindacati

[17 Gennaio 2019]

Tenendo fede agli impegni presi lo scorso 29 ottobre con le organizzazioni sindacali nell’Accordo di stabilizzazione personale somministrato, Sei Toscana – il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nei 104 Comuni dell’Ato sud – comunica che finora sono state cento le persone assunte con contratto a tempo indeterminato, e l’immediato avvio delle procedure per l’assunzione di altre cinquanta lavoratori.

Nel verbale di accordo firmato oggi tra la società e i sindacati le parti prendono infatti atto di come Sei Toscana abbia «attivato le procedure per l’assunzione di numero 100 (cento) persone a tempo indeterminato individuate secondo l’ordine dell’elenco di cui all’accordo sindacale e secondo le modalità e le condizioni in esso contenute. Le procedure per l’assunzione delle cento unità sono state attivate in tre fasi, la prima di 45(quarantacinque), la seconda di 30(trenta) e la terza di 25(venticinque)« e che Sei Toscana è disposta inoltre a «dare subito corso alle procedure per l’assunzione di numero 50(cinquanta) persone a tempo indeterminato individuate secondo l’ordine della graduatoria di cui all’accordo sindacale del 29.10.2018 e secondo le modalità e le condizioni in esso contenute». Nell’accordo firmato oggi, Sei Toscana si impegna anche a «coprire il turnover per le annualità 2019 e 2020 con l’assunzione a tempo indeterminato nella misura di almeno il 60%, attingendo prioritariamente secondo l’ordine della graduatoria di cui all’accordo sindacale dello scorso 29 ottobre».

«L’impegno assunto oggi, che ha un risvolto non solo di carattere economico, ma anche sociale – commentano da Sei Toscana – sarà un’altra tappa importante del percorso di crescita della Società decisa a garantire a cittadini e imprese del territorio il miglior servizio possibile».