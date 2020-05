Dopo 12 anni di proroga, si insediata la nuova Commissione Via Vas per la valutazione ambientale

II ministro Costa: «Una bella notizia per la tutela dell’Ambiente che il Paese aspettava da anni»

[25 Maggio 2020]

Si è insediata oggi la nuova commissione Via Vas che sostituisce la precedente, rimasta in carica per oltre 12 anni in proroga. Per la prima volta la Commissione è stata selezionata attraverso una call pubblica cui hanno partecipato oltre 1.200 professionisti. Tra le professionalità richieste – anche questa una novità – ci sono medici, biologi, geologi, economisti, naturalisti, esperti di urbanistica e biodiversità. La nuova Commissione è presieduta dall’ingegner Luigi Boeri, il coordinatore della sottocommissione Vas è l’ingegner. Bernardo Sera e la coordinatrice della

sottocommissione Via è l’avvocato Paola Brambilla. E’ composta da 40 commissari, di cui 16 donne e 24 uomini (in precedenza la commissione si componeva di 50 persone di cui solo 7 donne).

All’insediamento on-line hanno partecipato i nuovi membri della Commissione e il capo di gabinetto Pier Luigi Petrillo, il capo della segreteria tecnica Tullio Berlenghi e il direttore generale per lo sviluppo sostenibile Oliviero Montanaro.

Al ministero dell’ambiente spiegano che «La Commissione VIA-VAS è l’organo indipendente che esamina tutti i progetti, i programmi e le opere per la realizzazione e l’implementazione di infrastrutture nel Paese, verificandone l’impatto in termini ambientali, dalle dighe alle centrali elettriche dalle strade alle esplorazioni marine».

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha concluso: «Appena mi sono insediato, nel giugno 2018, ho subito avviato l’iter per la nomina della nuova Commissione, visto che la precedente operava in proroga da tanti anni. L’iter per la nomina è stato più lungo del previsto ma non ci siamo mai arresi e abbiamo lavorato coesi e determinati verso la meta: adesso abbiamo una nuova commissione, costituita secondo nuove regole, che opererà per assicurare lo sviluppo economico del paese nel rispetto della tutela dell’ambiente e dei valori ecosistemici. I 40 componenti della Commissione provengono da professionalità diverse, ciascuna delle quali saprà dare un grande

contributo per la crescita del Paese specialmente in questa fase emergenziale in cui è essenziale, ancora più velocemente di prima, dare risposte concrete ai tanti imprenditori che vogliono investire in Italia rispettando la biodiversità, la salute umana e il territorio. Da oltre dieci anni il Paese aspettava questa nomina e sono molto orgoglioso di dare il benvenuto ai professionisti che la compongono e di augurare loro buon lavoro».