A Festambiente il “Conbact folk” di Vinicio Capossela

[7 agosto 2017]

La quarta giornata di Festambiente, lunedì 7 agosto, si apre con un doppio appuntamento sul cibo di qualità. Alle 9.00 infatti si parte con una visita gratuita al Caseificio Sociale Manciano. Seguirà alle 11.00 l’incontro Dal progetto Stilnovo alle iniziative per la sostenibilità e l’innovazione della filiera del latte ovino. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Beppe Croce responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Carlo Santarelli presidente Caseificio Sociale Manciano, Prof. Andrea Serra Comitato scientifico Stilnovo

Dopo la pausa pomeridiana la cittadella riprende vita alle 17,30 nello spazio dei bambini il luogo ideale dove i più piccoli possono giocare, divertirsi e interagire, imparando cos’è la biodiversità, l’energia verde del sole, del vento e dell’acqua, il gusto del biologico con i giochi, le danze, i laboratori scientifici, gli spettacoli di musica e teatro.

Si parte alle 17.30 con “Lo spuntino del pastore” merenda offerta dal Caseificio Sociale Manciano.

Alle 18.00 Ecocampo sport: Calcio, con la Fortis Grosseto (età 5-8 anni)

Alle 18.00 Piscina Acquaviva UISP – Nuoto. Con UISP e Terramare asd (6-16 anni)

Alle 18.00 Laghetti – Sulle tracce del lupo insieme ai lupologi. LIFE Medwolf

Alle 18.00 Casa ecologica/Primo piano – Giornata dell’Acqua – Sull’acqua in punta di piedi: riduciamo l’impronta idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni)

Alle 18.00 Giardino dei mestieri – Scrittura antica. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (6-10 anni)

Alle 18.00 Giardino dei mestieri Giornata dell’Acqua– Piccoli passi sull’impronta idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni)

Alle 18.00 Piccolo giardino botanico – Laboratorio Non siamo che alberi. Con gli autori dell’omonimo libro (6-14 anni)

Alle 18.00Auditorium – (libro) Natura dentro. Laboratorio di lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini

Alle 18.30 Città dei Bambini – Il Boschetto del Gusto: “La frutta nel succo”, con Achillea

Alle 18.30 Città dei Bambini – DifesAttiva (dai 3 anni): laboratori e giochi-assaggio per conoscere il mondo della pastorizia tra pecore e cani da guardiania. Per bambini e famiglie.Progetto LIFE Medwolf cofinanziato dalla Commissione europea – LIFE11 NAT/IT/069

Alle 19.00 Città dei Bambini – Merenda sport, offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP

Alle 19.00 Città dei Bambini – Laboratorio delle idee: Giornata dell’Acqua “CruciverbAcqua”, con Acquedotto del Fiora

La serata si chiude alle 21.00 con La fiaba istruzioni per l’uso. Silent play. La Piccionaia-Centro di produzione teatrale

Per i più grandi invece, alle 18.30 presso l’Officina dei Sapori sarà presentata Armonia tra Cibo e Salute, degustazione guidata tra piacere & benessere. Partecipano Cinzia Rossi nutrizionista, Beatrice Catarsi psicoterapeuta e Maria Vittoria Strappafelci autrice del libro “Il digiuno dell’anima una storia di anoressia”. In collaborazione con Tema Vita mutua con socio sostenitore Banca Tema

Incontri e dibattiti avranno inizio alle 18.30 nella Piazza Economia Civile con il Workshop “Co-progettazione di attività economiche civili nei territori” con Lorenzo Barucca Coordinatore Nazionale ufficio economia civile Legambiente, Alessio di Addezio Ufficio economia civile – Evento in collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”

Alle 19.00 Casa Ecologica – Ultra Trail Parco della Maremma, l’esperienza di correre nella natura. Presentazione della corsa podistica che si svolge interamente dentro al Parco della Maremma. Presenta Fabio Tognetti di Legambiente, intervengono, Lucia Venturi Presidente Parco della Maremma, Paolo Vagaggini ASD TTM Trail Team Maremma, Marco Simoni Coop. La Silva. Segue la presentazione del libro NON SIAMO CHE ALBERI. Saggio alla scoperta del bosco degli uomini. Francesco Quatraro intervista l’autore Filippo Ferrantini e la fotografa Elisa Bresciani

Alle 19.00 Auditorium – “Cari estinti”, laboratorio di lettura e illustrazione con Arianna Papini

Alle 19.00 nel padiglione del Turismo sostenibile appuntamento con La rinascita ha il cuore giovane. Viaggio nei territori dopo il terremoto. Filippo Solibello RaiRadio2 intervista Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Tommaso Navarra Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Oliviero Olivieri presidente Parco nazionale dei Monti Sibillini, Mauro Perugini responsabile settore Volontariato Regione Marche, Alessandro Genovesi segretario Fillea – CGIL, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Cristiana Avenali Commissione Ambiente Regione Lazio, Francesca Pulcini presidente Legambiente Marche. Con la partecipazione dei volontari di Legambiente impegnati nelle aree terremotate e alcune testimonianze dal progetto “la Rinascita ha il cuore giovane”

Alle 19.15 – Tramonti nell’uliveto Gio Evan in Inopia

Alle 19.45 – Il Pedibus Giallo & Verde: “Aquila reale, la signora dei cieli”, con Parco Nazionale del Pollino

Alle 20.00 – Officina dei Sapori – Luppoli & chiacchiere. Degustazione di birre Poretti per parlare di sostenibilità. In collaborazione con Carlsberg Italia

Alle 20.00 Piazza Economia Civile – “Società Benefit e B-CORP e i percorsi sui beni comuni”. Partecipano Sen. Mauro Del Barba, Dario De Rossi Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, Laura Muzi Labsus, Michele Manelli Presidente Salcheto, Nicola Christian Rinaldi co-Founder Little genius international srl Società Benefit. Dr.ssa Ruhma Yusuf Rinaldi Preside Little Genius International School. Conduce: Enrico Fontana, responsabile nazionale ufficio Economia Civile Legambiente e direttore della Nuova Ecologia – Evento in collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”, progetto che parte oggi fino all’11 agosto all’interno del Festambiente.

Alle 21.00 All’interno del Clorofilla spazio ai festival con proiezioni e racconti da altri festival toscani. International Film Festival, Aqua Film Festival e i tanti i festival che si svolgono in Toscana. Un’occasione unica per conoscerli tutti.

Alle 21.00 Auditorium – Eisbolè: una carta geografica che parla e diventa teatro. Anteprima del corto Eisbolè dice che… Partecipano Fiamma Negri e Giusi Salis Fa.R.M, Maurizio Brotini CGIL Toscana, Gianluca Mengozzi ARCI Toscana, Raffaele Crocco, direttore Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo, Federico Gasperini direttore Legambiente Toscana, Domenico Villano Fondazione Banca Etica

Alle 21.00 – Casa Ecologica – Ciclovia Tirrenica, un’opportunità per la Maremma. Ma a che punto siamo? Coordina Fabio Tognetti responsabile mobilità Legambiente Toscana. Partecipano Angelo Gentili Legambiente Turismo, Lucia Venturi Presidente Parco della Maremma, Riccardo Buffoni e Emiliano Carnieri Regione Toscana, Angelo Fedi Coordinamento Fiab Toscana e i rappresentanti dei comuni costieri interessati dal tracciato.

Alle 22.30 è il momento del “Combat Folk” di Vinicio Capossela. Cantautore unico, Capossela a Festambiente porterà una delle tre date italiane denominate “Combat folk”: tre rivincite all’aperto in contesti molto popolari dedicati al folk e alla terra, che celebrano il disco “Canzoni della Cupa” dopo i due tour “Ombra” e “Polvere”. Una formazione a due trombe, con propulsione a tamburo e pompa di contrabbasso, schitarrante di ballate, violino e serenate, al grido di battaglia di “All’incontrè ‘R”, come il festival sponzante nelle terre che questa musica ha generato. Per rivoltare la polvere!

Alle 00.45 Area Spettacoli – Biga up, Madsoundsistem DJ Set