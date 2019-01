A Sienambiente tornano le visite ludico/emozionali per spiegare ai bambini l’economia circolare

A inaugurare la seconda stagione di questa nuova tipologia di visita sono stati, questa mattina, i bambini dell’International School of Siena

[29 Gennaio 2019]

Dopo il successo dello scorso anno, quando oltre 600 bambini furono coinvolti nell’iniziativa, tornano negli impianti di Sienambiente le visite ludico/emozionali, il nuovo format ideato per spiegare in modo chiaro e divertente ai bambini i benefici del riciclo, dell’economia circolare e il ruolo degli impianti nella gestione dei rifiuti. A inaugurare la seconda stagione di questa nuova tipologia di visita sono stati, questa mattina, i bambini dell’International School of Siena che sono arrivati – una breve lezione in aula – nell’impianto delle Cortine dove confluiscono tutte le raccolte differenziate della provincia di Siena.

Un percorso al termine del quale ai docenti, viene consegnato kit didattico con informazioni, curiosità e quiz da utilizzare come strumento di verifica dell’acquisizione delle informazioni fornite. Sul sito web di Sienambiente sono invece a disposizione delle schede che illustrano il modo in cui grazie all’impianto delle Cortine i rifiuti possono ritrovare valore come nuova materia prima per produrre nuovi oggetti, realizzando in questo modo una parte importante della filiera dell’economia circolare.