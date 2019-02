Acque spa premiata per la Sostenibilità, ed Estra per le Perfomance operative

Acqua ed energia, sono toscane due delle migliori utility a livello nazionale

De Girolamo: «La Toscana dei servizi pubblici presenta eccellenze imprenditoriali, un comparto industriale che può e deve essere messo a servizio della strategia di crescita regionale nei prossimi anni»

[21 Febbraio 2019]

È stata presentata oggi a Milano – sotto il patrocinio dell’Ue e del ministero dell’Ambiente – la VII edizione del rapporto Top Utility Analysis, che ha analizzato le performance economiche, le attività e i servizi erogati dalle maggiori 100 utility pubbliche e private italiane attive nei settori gas, luce, acqua e rifiuti, premiando le migliori. E la Toscana è salita per due volte in cima al podio: ad Acque spa (azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 55 comuni nelle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena) è stato infatti assegnato il premio in Sostenibilità, mentre al gruppo Estra (tra gli operatori leader nel Centro Italia nella distribuzione e vendita di gas naturale, oltre che nella vendita di energia elettrica) quello per le Performance operative.

La certificazione di Acque quale miglior azienda in Italia in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale arriva grazie alle molte iniziative portate avanti sul territorio, dal ciclo di incontri aperti alla cittadinanza per spiegare semplici regole di comportamento utili a scoraggiare i tentativi di truffa (Acque Non Bussa alla Porta), a quello di indagini interattive gli utenti svolte sia online che dal vivo per esprimere opinioni, proposte e idee (You&Acque), passando per la stesura del Bilancio di sostenibilità e per le 13 certificazioni che sono spaziano dall’ottimizzazione delle risorse al lavoro qualificato fino alla salvaguardia dell’ambiente. «Il prestigioso riconoscimento – commenta il presidente dell’azienda Giuseppe Sardu – premia la capacità di Acque di tenere sempre uniti i positivi risultati economici e lo sforzo per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. È il frutto dell’ottimo lavoro dei nostri soci, sia i Comuni che il partner industriale Acea, ma anche della dedizione di tutti i nostri lavoratori».

Estra è invece risultata la miglior azienda italiana per performance operative grazie alle molteplici azioni poste in campo, come le attività di ispezione condotte sulla rete di distribuzione gas, sia con un incremento nei metri totali ispezionati, sia con riferimento a quelli ad alta e media pressione, sia a quelli a bassa pressione, nonché nel numero delle riparazioni effettuate. Per Chiara Sciascia, membro del cda aziendale, questo «riconoscimento ottenuto da Estra tra ben cento utility premia l’impegno del nostro gruppo per l’efficiente gestione dei processi e delle operation a beneficio della collettività e dei territori per cui operiamo».

In entrambi casi, si tratta di un successo che nasce da un’importante mole di investimenti sul territorio: Acque infatti ha investito quasi 54 milioni di euro nel 2018, 70 euro ad abitante, più del doppio della media nazionale di 34 euro/abitante, mentre per Estra sono ingenti quelli operati in reti e in nuovi impianti dalle società del gruppo, in particolar modo nel settore della distribuzione gas, pari al 16,3% degli investimenti complessivi operati.

«La Toscana dei servizi pubblici – conclude Alfredo De Girolamo, presidente di Confservizi Cispel Toscana – presenta dunque eccellenze imprenditoriali», un comparto industriale «solido e in crescita che può e deve essere messo a servizio della strategia di crescita regionale nei prossimi anni».