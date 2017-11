Al via in Maremma gli incontri a scuola per promuovere la sana alimentazione

Saranno 19 le classi coinvolte tra Grosseto, Manciano, Cinigiano e Capalbio

[23 novembre 2017]

Per il secondo anno consecutivo Legambiente in collaborazione con il Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP promuove la sana alimentazione nelle scuole, insegnando agli studenti a riconoscere la qualità nelle nostre produzioni. Il progetto si chiama “A scuola con la DOP” e coinvolge 19 classi delle scuole primarie di Grosseto, Manciano, Cinigiano e Capalbio che a faranno incontri didattici a scuola e successivamente visiteranno i caseifici della rete del Consorzio.

Il primo incontro le classi ha coinvolto gli studenti della V A e V B della scuola primaria di via Scansanese, a Grosseto. Insieme agli educatori di Legambiente hanno imparato la storia del Pecorino Toscano DOP e le sue fasi di produzione. I ragazzi hanno poi avuto la possibilità di toccare con mano due forme di formaggio, fresco e stagionato, donate dal Consorzio, per riconoscerne le caratteristiche visive e olfattive. L’ attività didattica si è conclusa con il gioco “memory del formaggio”.

Il prossimo appuntamento per il mese di novembre sarà lunedì 27 con la IA e la IIA di Saturnia. Gli incontri continueranno fino a marzo: per le date future consultare il sito www.legambienteilgirasole.it, nella sezione news. Al termine del progetto saranno gli stessi studenti a dare vita a un opuscolo che conterrà storie, racconti, poesie, disegni e fumetti realizzati dagli stessi studenti, per valorizzare il percorso intrapreso.