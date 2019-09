All’ ITS Energia e Ambiente due nuovi corsi per specializzarsi nei settori dell’energia e dell’ambiente

Si tratta di corsi di alta formazione per giovani diplomati (fino a 29 anni): “ECO Energy Tech”e“NET Energy Tech”

[12 Settembre 2019]

“ECO Energy Tech”e“NET Energy Tech”, così si chiamano idue nuovi corsi di alta formazione per giovani diplomati (fino a 29 anni) che intendono specializzarsi nei settori dell’energia, dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica,attraverso l’acquisizione di competenze altamente professionali oggi sempre più richieste dalle aziende.

Sono attivati per il biennio 2019-2021 della Fondazione ITS Energia e Ambiente, per una formazione incentrata su soluzioni energetiche, ambientali e sostenibili con l’uso delle tecnologie digitali, esperienze laboratoriali e in azienda che garantiscono un sicuro sbocco occupazionale per i giovani alla fine del percorso formativo. «L’ITS Energia e Ambiente – dichiara il Presidente della Fondazione Francesco Macrì, (nonché presidente di Estra S.p.A.)–è una realtà innovativa e di alta qualità. Infatti, i percorsi formativi proposti dalla nostra Istituzione si traducono in reali opportunità occupazionali per ogni partecipante.Operiamo nel territorio senese con un’offerta formativa che guarda tutta la Toscana. Se, come detto, da un lato presentiamo concrete opportunità professionalizzanti ai giovani, dall’altro offriamo alle aziende una rapida risposta in termini di competenze e forza lavoro altamente qualificata, con forte motivazione imprenditoriale. Il mondo dell’impresa ha bisogno anche di questo per rispondere con efficacia alle sfide del mercato e per affrontare i cambiamenti imposti dai nuovi scenari economici. Molte sono le imprese che hanno compreso questa opportunità – conclude Macrì– infatti, ad oggi,sono attivamente impegnate nelle attività dell’ITS Energia e Ambiente altre importantissime aziende, tra cui Enel Green Power, Alia, ABB Power one».

Un modello didattico tanto semplice, quanto efficace. Da un lato la risposta diretta alle aspirazioni professionali dei giovani, dall’altro l’opportunità, per le aziende, di scegliere tra giovani tecnici, altamente specializzati, il cui percorso formativo, spesso, si è svolto all’interno delle stesse aziende.

«Sei Toscana ricoprirà un ruolo importante all’interno dei corsi dedicati all’economia circolare, fornendo il suo apporto sui temi legati alla raccolta e alla valorizzazione dei rifiuti – commenta il presidente Leonardo Masi – Il recente ingresso nelle Fondazione si affianca e integra le tante altre iniziative avviate dalla società nel segno della formazione e dell’educazione ambientale. Ritengo non solo giusto, ma soprattutto doveroso, investire e credere nei più giovani, accompagnandoli nel loro percorso formativo e nel futuro ingresso in un mondo del lavoro nel quale le sfide ambientali costituiranno fonte di importanti opportunità».

Una formazione innovativa, molto pratica e laboratoriale, garantita proprio dalla forte presenza nel corpo docenti di formatori provenienti direttamente dalle aziende. «La realizzazione dell’economia circolare non può esistere senza percorsi altamente professionalizzanti come quelli di ITS Energia e Ambiente – conclude Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente – In questa prospettiva, Sienambiente ha messo a disposizione alcuni dei suoi migliori tecnici per le docenze in ambito di gestione dei rifiuti e realizzazione degli impianti. Per costruire un nuovo modello di sviluppo siamo convinti che dobbiamo partire dalle nuove generazioni».