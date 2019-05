All’Università di Pisa un ciclo di seminari per capire la geotermia

Al via oggi presso la scuola d'Ingegneria l’iniziativa per approfondire con rigore scientifico i vari aspetti – gestionali, economici, ambientali – dell’energia rinnovabile che caratterizza maggiormente la Toscana

[9 Maggio 2019]

Oggi in Toscana la geotermia – i cui impieghi a uso industriale sono iniziati proprio qui per la prima volta al mondo, oltre due secoli fa – permette di soddisfare più del 30% della propria domanda regionale di elettricità da fonte rinnovabile, oltre a garantire anche calore utile a riscaldare oltre 10mila utenti residenziali nonché aziende dei territori geotermici, insieme a circa 30 ettari di serre e caseifici. Si tratta dunque di una risorsa rinnovabile di prioritaria importanza per il territorio, cui la Regione guarda con grande interesse anche per pianificare la transizione verso l’obiettivo di una Toscana “carbon free“.

Un percorso impostato grazie anche all’aiuto dell’Università di Pisa, dove da oggi prende il via un ciclo di seminari – nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria dell’energia – volti ad approfondire con rigore scientifico gli impianti geotermoelettrici sotto molteplici profili d’osservazione, dall’analisi economica al monitoraggio e prevenzione degli impatti ambientali.

Si parte oggi pomeriggio – presso la scuola d’Ingegneria dell’Università di Pisa, in Largo L. Lazzarino, 1 – con un seminario dedicato al Controllo delle prestazioni in esercizio degli impianti geotermoelettrici (ore 15,00-17,00, Aula C22). Di seguito riportiamo il calendario completo:

Controllo delle prestazioni in esercizio degli impianti geotermoelettrici

9 maggio 2019, ore 15,00-17,00, Aula C22

Metodologie di analisi economica e applicazione agli impianti geotermoelettrici

13 maggio 2019, ore 16,30 -8,30, Aula A23

Analisi e prevenzione dell’impatto ambientale degli impianti geotermoelettrici

16 maggio 2019, ore 15,00 -17,00 Aula C22

Geotermia combinata

20 maggio 2019, ore 16,30 -18,30, Aula A23