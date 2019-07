Anche gli imballaggi in acciaio nelle nostre case possono essere rifiuti pericolosi

Per gestirli correttamente vanno conferiti nelle isole ecologiche o nei sistemi di raccolta dedicati

[17 Luglio 2019]

Parlando di rifiuti pericolosi il pensiero generalmente corre a crisi come quella della Terra dei fuochi, ma in pochi sanno che oggetti comunemente presenti nelle nostre case rientrano nella categoria: pile e batterie esauste, medicinali scaduti, olio da cucina esausto possono essere esempi di rifiuti urbani pericolosi, come anche alcuni semplici imballaggi in acciaio a seconda del materiale che hanno contenuto.

L’acciaio è infatti un materiale comunemente usato per imballaggi, assolve al proprio compito in modo egregio ed è perfettamente riciclabile. Occorre però fare attenzione al contenuto dell’imballaggio: se si tratta di oggetti come barattoli di colla, solventi o vernici, come anche smacchiatori, insetticidi e oli minerali si tratta di rifiuti urbani pericolosi, che non possono essere gettati nei comuni cassonetti per l’acciaio. Vanno conferiti nelle isole ecologiche o nei sistemi di raccolta dedicati.

