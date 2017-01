Apea Piombino, ecco il bando per l’insediamento delle imprese

[10 gennaio 2017]

È stato pubblicato, e rimarrà disponibile fino al 10 febbraio 2017, il bando per l’insediamento delle Pmi sull’area Apea di Piombino, la prima Area produttiva ecologicamente attrezzata nel suo genere disponibile sul territorio toscano.

Il gestore unico dell’area è rappresentato dalla onlus La Contadina Toscana, il cui impegno è quello di garantire alle imprese che si insedieranno nell’area i vantaggi che già in passato abbiamo illustrato su queste pagine: dalla semplificazione amministrativa alla tariffa omnicomprensiva per l’erogazione di multipli servizi (riguardanti locazione, acqua, energia, rifiuti). Le opere di urbanizzazione saranno a carico della società “La Contadina” negli interventi del primo stralcio funzionale, mentre saranno a carico dell’amministrazione comunale quelle del 2 e 3 stralcio. L’operazione permetterà inoltre di beneficiare di una parte degli otto milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che saranno utilizzati per opere di infrastrutturazione dell’area.

L’avviso è finalizzato all’individuazione delle imprese cui assegnare i lotti del P.I.P. Ambito Produttivo di Colmata per una superficie complessiva di 63.950 mq; i singoli lotti da assegnare saranno individuati successivamente alla procedura comparativa in funzione del numero delle domande pervenute e delle esigenze produttive delle aziende. Le aree – precisano dal Comune di Piombino – sono destinate ad uso artigianale, di servizio e commerciale, con esclusione della distribuzione alimentare. Le aree da destinare ad uso commerciale potranno coprire al massimo il 30% del totale delle aree in assegnazione. La superficie fondiaria minima richiedibile è di 2.000 mq, con superficie coperta minima non inferiore al 30% e comunque non inferiore a 1000 mq. Nel caso l’azienda necessiti di una superficie minore potrà presentare la domanda in associazione con altre imprese per raggiungere il parametro minimo sopra espresso.

«Si tratta di una seria opportunità per lo sviluppo di nuovi comparti produttivi nel nostro Comune – ha detto l’assessore Stefano Ferrini – Le aree saranno assegnate in diritto di proprietà consentendo alle aziende di accedere a finanziamenti per gli investimenti necessari».

L’avviso può essere scaricato con gli allegati sul sito www.apeapiombino.eu