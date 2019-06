Aperte le iscrizioni a 7 corsi (gratuiti) di formazione gestiti da CoSviG

I corsi per manutentori e tecnici, con particolare attenzione all’automazione e all’efficientamento energetico, saranno realizzati ad Arcidosso, Siena, Grosseto e Larderello

[14 Giugno 2019]

Sono aperte le iscrizioni a 7 corsi di formazione interamente gratuiti attivati nell’ambito dei progetti T.RI. M.M. ER e SMART ENERGY SAVING presentati sui bandi POR FSE TOSCANA 2014 – 2020. I corsi gestiti da Co.Svi.G. S.c.r.l saranno realizzati ad Arcidosso, Siena, Grosseto e Larderello (PI).

I progetti sono nati in collaborazione con due ampi partenariati costituiti rispettivamente per quanto riguarda T.RI. M.M. ER da Ente Senese Scuola Edile, Heimat Servizi Ambientali Soc.Coop., Istituto Statale di Istruzione Professionale Leonardo Da Vinci Arcidosso – ErnestoBalducci Santa Fiora, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili, e da CNA Servizi Soc. Coop., Heimat Servizi Ambientali Soc. Coop., Fondazione ITS Energia e Ambiente, Tosti S.r.l. per quanto concerne il progetto SMART ENERGY SAVING.

Tutti i corsi rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

A chi sono rivolti: I percorsi sono rivolti a disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centri per l’impiego della Regione Toscana.

Il progetto T.RI. M.M. ER prevede l’attivazione dei seguenti percorsi:

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 15 Luglio 2019; lo svolgimento delle attività è previsto nel periodo Luglio 2019-Febbraio 2020.

Per informazioni ulteriori sulle modalità di partecipazione, approfondimenti sui contenuti dei corsi e sui requisiti completi richiesti, è possibile consultare i bandi per la raccolta delle iscrizioni ai singoli percorsi alle pagine dedicate su CoSviG.it.

Il progetto SMART ENERGY SAVING prevede l’attivazione dei seguenti percorsi:

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 23 Luglio 2019; lo svolgimento delle attività è previsto nel periodo Agosto 2019-Marzo 2020.

Per informazioni ulteriori sulle modalità di partecipazione, approfondimenti sui contenuti dei corsi e sui requisiti completi richiesti, è possibile consultare i bandi per la raccolta delle iscrizioni ai singoli percorsi alle pagine dedicate su CoSviG.it.

a cura di CoSviG