Sul sito di FidiToscana la documentazione e la modulistica per accedervi

Aree geotermiche, il Fondo di garanzia CoSviG è ufficialmente disponibile

Al via anche il bando per la ricerca di una persona da inquadrare nel settore Formazione del Consorzio

[21 aprile 2017]

La Pasqua 2017 ha portato con sé delle novità positive per le aree geotermiche, sia per le imprese che per l’occupazione. Per le imprese, infatti, dal 20 Aprile, infatti, sono disponibili sul portale di Fiditoscana la documentazione e la modulistica per accedere al “Fondo di garanzia per investimenti e liquidità” rivolto alle imprese aventi sede legale od operativa nei territori dei Comuni delle aree geotermiche.

Il bando, ricordiamo, era stato presentato nel corso di due incontri che si erano tenuti ad Arcidosso e a Monterotondo M.mo, rispettivamente il 5 e il 6 Aprile scorso, nel corso dei quali erano state illustrate le caratteristiche salienti.

La misura nasce da una precisa indicazione dei Comuni Soci di CoSviG che, nell’ottica di favorire e rilanciare l’imprenditoria del territorio e supportare le aziende nel loro percorso di vita consentendo loro di superare momentanee situazioni di difficoltà, hanno deciso di mettere a disposizione una quota del Fondo Geotermico (4 milioni di Euro).

Importo che, utilizzato come garanzia per l’accesso al credito, consentirà l’attivazione di mutui e prestiti potenziali di oltre 20 milioni di euro.

Le agevolazioni – erogate in regime di de minimis e quindi fruibili anche da parte delle imprese agricole – potranno essere impiegate per investimenti nuovi o già sostenuti (ultimi 36 mesi), ma anche per la liquidità finalizzata all’attività aziendale. Nel caso degli investimenti le garanzie copriranno fino all’80% dell’importo, mentre per quanto riguarda la liquidità il 60%. Il tetto massimo è fissato a 1.200.000 euro.

I partner bancari che hanno sinora dichiarato di aderire all’iniziativa sono: Cassa di Risparmio di Volterra, Banca Tema, Monte dei Paschi di Siena e Cassa di Risparmio di Firenze.

Per l’occupazione, invece, va segnalata da parte di CoSviG l’apertura della call per l’assunzione di una figura professionale a tempo determinato (10 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato) da impiegare nella propria sede di Larderello, nel comune di Pomarance, all’interno del proprio settore Formazione, attività per la quale CoSviG è accreditato come Agenzia Formativa presso la Regione Toscana.

«Si tratta – dice Sergio Chiacchella, Direttore Generale del Consorzio – di una importante opportunità per fare esperienza all’interno di un contesto dinamico e stimolante come quello della Formazione. Abbiamo sempre creduto nell’importanza della formazione e della necessità di ridurre il gap con il mondo del lavoro favorendo invece il contatto e l’interconnessione di questi due mondi. Le esperienze pregresse e i numeri ci danno ragione».

Sul ruolo, il bando informa che – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le “mansioni che l’operatore dovrà svolgere sono: Inserimento dei dati dei progetti formativi nel sistema regionale; Predisposizione dei resoconti tecnico-amministrativi; Attività operativa di supporto alla gestione complessiva dei progetti formativi; Rendicontazione delle spese dei progetti formativi (secondo le procedure previste dai soggetti finanziatori); Supporto alle attività sviluppate dal Responsabile dell’attività formativa; Supporto all’Ufficio Amministrativo di CoSviG”.

Il bando, è consultabile online sul portale CoSviG, nella sezione “Bandi CoSviG” a partire dal 20 Aprile, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13.00 del 15 Maggio 2017.

Bando Fondo di Garanzia: http://www.fiditoscana.it/garanzie-fiditoscana/cosvig/

Bando Addetto Formazione: http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandi-cosvig/bandi-assunzione-personale/2017_04_20%20Addetto%20Formazione%20TDet%2010m

a cura di CoSviG