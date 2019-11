Assemblea permanente regionale di tutto l’associazionismo giovanile toscano

[12 Novembre 2019]

A tutti piace dire che “bisogna dare spazio ai giovani”, che “dobbiamo dare ascolto alle loro idee” o che “voi siete il futuro”.

A tutti piace dirlo, a pochi piace farlo.

La retorica però non basta a risolvere i nostri problemi: non aggiusta i soffitti delle scuole che cadono,non riduce le emissioni di Co2, non ci fa trovare lavoro, né tantomeno, ci garantisce il diritto allo studio.

Quando i diritti non vengono concessi, quando ci sono problemi, quando qualcosa non va, non si può restare lì a criticare, fermi, inermi, impalati.

Se c’è un problema va risolto e noi giovani, di problemi, purtroppo ne abbiamo molti.

Come riuscirci? Questo non lo sa nessuno; sicuramente però iniziare a proporre, partecipare e rivendicare il nostro spazio deve essere la strada da seguire.

Così abbiamo deciso di organizzare una Assemblea permanente Regionale di tutti i Consigli, i Forum, le Consulte, e più in generale le realtà di impegno giovanile della Toscana.

Un luogo dove il confronto è un imperativo e le idee sono la base di tutto, non più il “Chi?” ma il “cosa?”.

La prima seduta di questa assemblea, un incontro di partenza, sarà l’11 dicembre di quest’anno a Firenze, Palazzo Del Pegaso.

I temi che abbiamo scelto per lanciarci in questa sfida sono: ambiente e scuola.

Perché?

Semplicemente perché vogliamo aiutare chi oggi amministra la Toscana a disegnare un futuro che sia a portata di chi in quel futuro ci vivrà, e in un pianeta distrutto non si vive, senza istruzione pure.

Alla fine della seduta sarà pubblicata, e indirizzata al Consiglio Regionale, una dichiarazione comune sui due temi della riunione, con proposte concrete che ci piacerebbe vedere accettate.

L’assemblea dopo la prima riunione si doterà di un comitato di coordinamento (con un rappresentante per ogni realtà’) con il compito di seguire la realizzazione delle idee e l’organizzazione di ogni prossimo incontro.

Con questo vorremmo anche rivolgere un appello a tutti i Consigli dei Giovani, Consigli Dei Ragazzi, Forum, Consulte, Associazioni di impegno, non ancora coinvolte della nostra Regione (quelle già partecipanti sono oltre 15) perché ci aiutino in questo cammino, aderendo al progetto e partecipando all’Assemblea di dicembre per aggiungere anche le loro idee.

Per contattarci rivolgersi a:

forumgiovani.elba@gmail.com (uno dei Forum Organizzatori) o alla pagina Facebook: Assemblea Regionale delle Organizzazioni giovanili Toscane

Vogliamo infine ringraziare Regione Toscana che ci ospiterà nella propria sede e ha offerto grande disponibilità.

Gli organizzatori

Forum Giovanile dell’Arcipelago Toscano, Consiglio dei Ragazzi di Capalbio,

Consiglio dei Ragazzi di Reggello,

Consulta dei Giovani di Castel nuovo di Garfagnana

Consiglio Comunale dei Ragazzi di Marciana Marina

Pischelli in Cammino Toscana.

Associazioni Giovani Federalisti Europei