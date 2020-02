BlueInvest: il fondo Ue da 75 milioni di euro a sostegno della blue economy

Soluzioni per le energie rinnovabili, i prodotti ittici sostenibili, le biotecnologie blu, i sistemi informatici marittimi

[5 Febbraio 2020]

Durante la conferenza BlueInvest Day che si è tenuta a Bruxelles, la Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, il pilastro finanziario del piano di investimenti per l’Europa che fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), ha varato il fondo BlueInvest.

Emma Navarro, vicepresidente della BEI, e Virginijus Sinkevičius, commissario Ue per l’ambiente, gli oceani e la pesca, hanno creato un fondo di investimento a con una dotazione di 75 milioni di euro che sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e finanzierà altri fondi per incrementare e sostenere la strategica e innovativa blue economy. Secondo la Commissione Ue «Il settore può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un’economia carbon-neutral entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nell’European Green La blue economy riguarda le attività legate a oceani, mari e coste, e comprende tutte le imprese operanti nella produzione di beni e servizi che contribuiscono all’economia marittima, attive sia a mare che a terra. Nella blue economy rientrano molte promettenti iniziative e imprese che attualmente sono in una fase iniziale, nate spesso da programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione europea. Iniziative che sviluppano soluzioni per le energie rinnovabili, i prodotti ittici sostenibili, le biotecnologie blu, i sistemi informatici marittimi e molto altro ancora.

Sinkevičius, ha sottolineato che «Se gli oceani sono tra i più colpiti dai cambiamenti climatici, offrono anche molte soluzioni in ogni singolo settore marino – dalla pesca e acquacoltura, all’energia eolica offshore, del moto ondoso e mareomotrice, alle biotecnologie blu e a molti altri settori legati all’innovazione – che consentono di rispondere all’emergenza climatica. Il fondo di investimenti di 75 milioni di euro serve a sbloccare il potenziale della blue economy per contribuire all’European Green Deal e provvedere alla crescita economica delle PMI europee che sviluppano prodotti e servizi innovativi e sostenibili».

Il fondo del nuovo programma è completato dalla piattaforma BlueInvest della Commissione europea che «stimola la propensione agli investimenti e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, le PMI e lo scale-up in fase iniziale». Attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione finanzia inoltre un regime supplementare di sovvenzioni di 40 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese della blue economy che puntano a sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili.

La Navarro ha ricordato che «Gli oceani sono indispensabili per la vita sulla Terra, eppure sono in pericolo e occorre proteggerli. È per questo che stiamo sviluppando soluzioni innovative di finanziamento a sostegno della blue economy che ci consentano di stanziare finanziamenti per proteggere gli oceani e trasformare le superfici marine in una risorsa economica sostenibile. Il fondo BlueInvest che abbiamo avviato darà un contributo importante per mobilitare investimenti privati in questo settore e far decollare progetti essenziali. Questa iniziativa rappresenta un’altra partnership fondamentale tra il Fondo europeo per gli investimenti e la Commissione europea».

Alain Godard, amministratore unico del Fondo europeo per gli investimenti, conclude: «Gli oceani offrono un potenziale enorme di crescita economica che deve però essere sostenibile. Gli investimenti nel settore dell’economia blu che abbiamo sottoscritto oggi mostrano come i finanziamenti pubblici dell’UE possano essere impiegati per attirare gli investimenti privati e catalizzare lo sviluppo in questo settore. Sono lieto che possiamo varare oggi il fondo BlueInvest che, insieme agli ulteriori capitali privati, contribuirà a portare avanti il programma europeo di economia blu».