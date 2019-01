Boscaglia, grazie al recupero della geoserra di Montieri possibili nuove assunzioni

L’importante struttura che sfrutta i cascami di vapore della geotermia utile in un’ottica di sviluppo e diversificazione economica

[25 Gennaio 2019]

Per la società Boscaglia srl, nata nel 2017 a Radicondoli dalle ceneri dell’omonima cooperativa agricola, si prospetta la possibilità di una decina di nuovi posti di lavoro grazie al recupero della geoserra presente a Montieri, struttura che sfrutta i cascami di vapore della geotermia.

Si tratta di un importante sviluppo per la società che già oggi occupa 60 lavoratori nelle attività di lavorazioni forestali, esecuzione e manutenzione del verde pubblico, opere di ingegneria naturalistica, opere fluviali e di sistemazione idraulica.

Una concreta possibilità, quella del recupero della geoserra e del relativo incremento occupazionale, che mostra una volta di più le occasioni di diversificazione economica offerte da una coltivazione sostenibile della risorsa geotermica, naturalmente presente nel territorio dei Comuni interessati.

Uno scenario che è stato al centro dell’incontro convocato in Palazzo Strozzi Sacrati (Firenze) dal consigliere del presidente Enrico Rossi per il lavoro, Gianfranco Simoncini, e al quale hanno partecipato i sindaci di Montieri, Nicola Verruzzi, e Radicondoli, Emiliano Bravi, la responsabile della sezione agroalimentare di Legacoop, Sara Guidelli, e i rappresentanti della Boscaglia srl, la cui nuova proprietà, come noto, fa capo a tre realtà del mondo della cooperazione (Airone Green Center scrl di Castagneto Carducci, Agriambiente Mugello Soc. Cooperativa di Barberino del Mugello, GEECO srl Gestione Ecologia di Firenze).