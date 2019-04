Cecina, in vista dell’estate da Rea due isole ecologiche mobili ed un ecosportello

Servizi aggiuntivi rispetto alla normale raccolta porta a porta dei rifiuti, per incrociare le esigenze del turismo

[17 Aprile 2019]

Due le principali novità che REA spa, in collaborazione con il Comune di Cecina, metterà in campo in previsione della prossima stagione estiva. La prima riguarda il posizionamento di due isole ecologiche mobili per il conferimento di tutte e quattro le tipologie di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata (imballaggi in multimateriale, carta e organico) ed indifferenziata (non riciclabile) e l’altra l’apertura di un ‘Ecosportello’ a partire dal 19 aprile. L’installazione delle due isole ecologiche video-sorvegliate, che andranno a sostituire le due attuali batterie di cassonetti situate in via Ginori e nell’area dell’ex Metropolis, si configura come un servizio aggiuntivo al normale servizio di raccolta porta a porta e riservato alle sole utenze domestiche, che incontra prevalentemente le esigenze di chi soggiorna per un breve periodo nella frazione di Cecina mare e che potrebbe trovarsi in difficoltà a rispettare l’ordinario calendario della raccolta. Pertanto i cittadini residenti, salvo particolari necessità, sono invitati a differenziare i propri rifiuti con la modalità porta a porta, seguendo il regolare calendario dei ritiri attualmente previsti. La prima isola ecologica (vedi foto) è stata collocata questa mattina all’interno del parcheggio di Viale Galliano, l’altra verrà posizionata nelle prossime settimane in un’apposita area ancora in fase di definizione.

L’accesso alle isole è libero (per questo anno non sono previste tessere per l’accesso) ed ognuna è dotata di 16 sportelli (otto per lato) che tramite un apposita grafica indicano la frazione di rifiuto da conferire. Pertanto il cittadino potrà accedervi premendo semplicemente un pulsante di apertura e inserire il sacchetto con il rifiuto corrispondente. Si raccomanda, al fine di ottenere una buona qualità della raccolta, che ricordiamo essere elemento fondamentale per ottenere risultati in termini di riciclo, di non conferire materiali diversi da quelli indicati e soprattutto non conferire materiali quali ingombranti, potature e rifiuti elettrici ed elettronici per cui è attivo l’apposito servizio di prenotazione REA.

La seconda novità riguarda l’apertura di un ‘Ecosportello REA’,sempre nei locali del parcheggio di Viale Galliano angolo Via Gioia: essendo il primo anno di avvio del servizio di raccolta l’amministrazione comunale, in collaborazione con REA, ha valutato la necessità, per le utenze quali affittuari, turisti e possessori di seconde case di ricevere una costante informazione sulle modalità di svolgimento del servizio nonché avere un punto per il ritiro del kit di sacchetti e contenitori per effettuare la raccolta differenziata. I cittadini e i turisti potranno quindi approfittare fino al 15 settembre della presenza di personale Rea disponibile dal venerdì al lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il sabato anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Durante il periodo pasquale e ponte del primo maggio l’ufficio sarà aperto nei seguenti giorni e con i seguenti orari: venerdì 19 aprile (9.00/13.00), sabato 20 aprile (9.00/13.00 e 15.00/18.00), martedì 23 aprile (9.00/13.00), venerdì 26 aprile (9.00/13.00), sabato 27 aprile (9.00/13.00 e 15.00/18.00), domenica 28 aprile (9.00/13.00) e lunedì 30 aprile (9.00/13.00). Dal mese di maggio e fino al 15 settembre l’ufficio sarà regolarmente aperto nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì. Si ricorda inoltre che per prenotare i servizi di ritiro a domicilio, disservizi, segnalare abbandoni, richiedere informazioni, consultare il rifiutario e il calendario della raccolta, è possibile scaricare gratuitamente l’APP “PORTAPPORTA REA”disponibile per IOS e ANDROID. Per ulteriori informazioni consultare sito www.reaspa.it, la nostra pagina Facebook “Rea Rosignano Energia Ambiente spa” oppure scrivere una mail a numeroverde@reaspa.it o contattare il numero verde REA 800517692.

di Rea Spa