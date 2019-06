Cercis, all’Università di Ferrara tavola rotonda su economia e diritto della circular economy

Un confronto ad ampio spettro tra aziende, associazioni ed istituzioni in merito alle politiche, strategie delle imprese e innovazioni necessarie per la competitività del territorio

[7 Giugno 2019]

Entra nel vivo l’attività di Cercis, il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi proposto dal dipartimento di Economia e management dell’Università di Ferrara – e finanziato dal programma ‘Dipartimenti di eccellenza’ Miur 2018-2022 – per focalizzarsi sulle strategie innovative delle Pmi italiane nell’ambito dell’economia circolare, in connessione alle ampie prospettive legate alla sostenibilità socio-economica e ambientale delineate dal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (Sdgs) stabiliti dall’Agenda Onu al 2030.

Nella mattinata (9.30-12-30) di sabato 8 giugno prenderà corpo infatti una tavola rotonda su Economia e diritto dell’economia circolare che coinvolgerà l’Università, le imprese e le istituzioni del territorio al fine di sviluppare progetti comuni per accrescere la competitività del territorio.

Sono chiamati a moderare il dibattito i membri del Cercis Alberto De Franceschi, Francesco Nicolli e Massimiliano Mazzanti – direttore del Centro e storica firma del nostro think tank redazionale, Ecoquadro – mentre per le imprese è attesa la partecipazione di alcune delle realtà più dinamiche sul territorio: Acer, ART-ER, Banca Etica, Centoform, COMIECO, Macèsrl, Punto srl e Sfridoo. L’appuntamento per tutti è al dipartimento di Economia e management dell’Università degli studi di Ferrara in via Voltapaletto 11, Aula EC4.