Chiarezza su Rimateria, in discarica gettiamoci la propaganda

Oggi nuovo Consiglio comunale a Piombino: «Chiediamo di aprire una discussione seria, franca e costruttiva, tenendo insieme la salute dei cittadini, una prospettiva virtuosa per il riciclo e l’esigenza di garantire un futuro ai lavoratori»

[25 Novembre 2019]

Nei giorni scorsi sono emerse importanti novità riguardanti la vicenda di Rimateria, che ci portano a intervenire sulla stampa e a rivolgerci al sindaco Ferrari e al Consiglio comunale, che si riunirà lunedì 25 novembre, perché decidano una volta per tutte cosa vogliono farne di Rimateria.

Il sindaco e l’assessore Bezzini hanno inspiegabilmente lasciato aperta l’assemblea di Asiu dello scorso 18 novembre, senza prendere posizione riguardo alle prospettive illustrate dal Presidente Pellati, nominato dallo stesso Ferrari alla guida della Società. L’Amministrazione comunale dichiara la necessità di ulteriori approfondimenti per valutare le implicazioni e le conseguenze dei diversi scenari, nella consapevolezza che terminare l’attività di Rimateria con lo sfruttamento del solo “cono rovescio” non consentirebbe alla società di portare a termine il risanamento dell’intero sito, inclusa la messa in sicurezza dell’area LI53.

Ci rivolgiamo al sindaco, alla giunta e ai consiglieri chiedendo, in occasione del Consiglio comunale del 25 novembre, di affrontare le questioni emerse in questi giorni, nella consapevolezza che la variante urbanistica per l’area LI53 e per l’area dove insiste l’impianto di trattamento dei rifiuti speciali, attualmente fermo, proposta all’ordine del giorno, come dichiarato anche da autorevoli membri della giunta, è meramente un atto politico, non in grado di risolvere le problematiche emerse.

Il sindaco dichiara che serve “un nuovo punto di vista”. Bene, ci illustri con numeri e tempi certi quale sia la prospettiva dell’amministrazione per il futuro di Rimateria. Si confronti con le diverse forze politiche, con le associazioni e con la città, tutta, che assiste a questo dibattito, schiacciata fra scenari apocalittici e volontà di approfondire con razionalità.

Noi chiediamo di aprire una discussione seria, franca e costruttiva, provando a tenere insieme il rigido rispetto per la salute dei cittadini, la necessità di assicurare una prospettiva virtuosa per il riciclo dei rifiuti in un’area industriale e l’esigenza di garantire un futuro ai lavoratori di Rimateria, cui va tutto il nostro sostegno.

di Associazione A Sinistra