Ci sarà anche il nuovo ministro Fioramonti alla Siena Summer School on Sustainable Development

La prima scuola di alta formazione in Italia dedicata ai temi della sostenibilità

[6 Settembre 2019]

Dal 9 al 20 settembre torna la Siena Summer School on Sustainable Development, la scuola di alta formazione organizzata dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo e il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.

Gli organizzatori spiegano che «La Scuola è la prima in Italia dedicata all’approfondimento dei temi globali della sostenibilità, in relazione all’Agenda 2030 dell’ONU e ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs), ed è coordinata dal portavoce dell’ASviS, il professor Enrico Giovannini, e dal professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab. I 40 partecipanti selezionati – tra studenti di dottorato, giovani ricercatori, amministratori, manager, dirigenti pubblici e policy maker – si confronteranno con docenti, accademici, esperti provenienti dal mondo delle imprese e rappresentanti di enti e istituzioni. Suddivisi in tre gruppi di lavoro su politiche, innovazione e nuovi modelli di business per lo sviluppo sostenibile, gli studenti realizzeranno dei project work per definire proposte e soluzioni innovative. Gli elementi di novità che caratterizzano questa seconda edizione della Scuola sono una dimensione più internazionale, con docenti provenienti da enti e centri di ricerca europei, e il forte collegamento tra la scuola e il mondo delle imprese, con la presentazione di casi, buone pratiche e soluzioni di sostenibilità. Il programma prevede non solo lezioni teoriche ma anche percorsi educativi non formali in luoghi d’interesse storico e una visita aziendale per conoscere direttamente soluzioni di particolare interesse.

Il 16 settembre si terranno alcuni incontri aperti al pubblico, come, alle 10,45 al Santa Chiara Lab, la tavola rotonda “L’educazione salverà il pianeta?” e alle 12,30 la lectio magistralis del professor Lorenzo Fioramonti, nuovo ministro dell’istruzione, università e ricerca, che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Santa Chiara Lab. Lorenzo Fioramonti è legato a Siena per aver conseguito presso l’Ateneo il dottorato in Scienze politiche.

Il rettore dell’università di Siena, Francesco Frati. Ricorda che «Ormai da molti anni, l’Ateneo è impegnato sui temi della sostenibilità con iniziative didattiche e scientifiche e il coinvolgimento in network internazionali. Le università, e in generale le attività educative e formative, sono fondamentali per far conoscere agli studenti e ai cittadini gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile indicati dall’Onu e adesso gli atenei devono impegnarsi ancora di più per attivare buone pratiche nella direzione del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. La collaborazione con ASviS per la realizzazione della Siena Summer School rafforza il nostro impegno su questi argomenti che richiedono di essere affrontati con urgenza».

Angelo Riccaboni, docente di economia a Siena, sottolinea che «Il ruolo della formazione sulle tematiche della sostenibilità è sempre più centrale per il mondo delle imprese e per il settore pubblico, una necessità riconosciuta a livello internazionale da enti, istituzioni e agenzie formative. Con questa nuova edizione della scuola, che avrà anche docenti internazionali e un coinvolgimento del settore privato, continuiamo un percorso formativo che ha l’obiettivo di creare cultura, formare professionisti in grado di proporre e attuare percorsi e soluzioni concrete per società piu eque e un pianeta più sostenibile».

Il portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini, conclude: «L’educazione e la formazione sono la chiave di volta per accrescere la cultura dello sviluppo sostenibile e il senso di responsabilità al fine di modificare i comportamenti attuali e garantire il benessere alle generazioni future. Per questo l’ASviS è fortemente impegnata a creare occasioni di formazione a tutti i livelli su temi cruciali che riguardano la vita di tutti. Ed è quindi un nostro dovere trasferire la conoscenza per creare professionalità in grado di comprendere la complessità, le interrelazioni tra i fenomeni e cercare soluzioni più efficaci e più giuste per cambiare l’attuale modello di sviluppo».