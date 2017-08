Cina, il presidente Xi Jinping: costruire una civiltà ecologica (VIDEO)

L’esperienza riuscita di Saihanba deve essere ampiamente generalizzata

[29 agosto 2017]

In un nota ufficiale pubblicata con grande rilievo si Xinhua, l’agenzia ufficiale della Cina, si legge che «Il presidente cinese Xi Jinping ha messo l’accento sugli sforzi in corso per costruire una civiltà ecologica aderendo allo stesso tempo ai concetti dello sviluppo verde».

Secondo il presidente della Repubblica popolare cinese, «Gli sforzi per perseguire lo sviluppo verde e una civiltà ecologica devono essere sviluppati di generazione in generazione, per creare un’armonia tra l’uomo e la natura e lasciare un ambiente migliore alle future generazioni».

Xi, che, come sottolinea Xinhua, è anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e presidente della commissione militare centrale, ha inviato il suo discorso a un seminario di formazione sulla realizzazione di una fattoria forestale a Saihanba, nella provincia dell’Hebei, nel nord della Cina.

Saihanba è una vasta foresta che si estende su circa 75.000 ettari ma 55 nni fa era solo una piccola parte di un territorio “sterile”. Solo grazie a un lavoro assiduo durato decenni è diventato un luogo ecologicamente importante per megalopoli come Pechino e Tianjin.

Xi ha sottolineato che «Lo sviluppo di Saihanba è il risultato degli sforzi costanti e della devozione dei lavoratori forestali. Rappresenta un buon esempio p del perseguimento del progresso ecologico da parte della Cina».

Per far capire quanto questa politica sia condivisa (e debba impegnare l’intero Partito comunista cinese, Xinhua evidenzia che «L’istruzione di XI è stata trasmessa da Liu Qibao, membro dell’ufficio politico del Comitato centrale del Pcc e capo del Dipartimento dell’informazione del Comitato centrale del Pcc, durante una riunione tenuta lunedi. Egli ha indicato durante la riunione che l’esperienza riuscita di Saihanba deve essere ampiamente generalizzata e che deve essere fatto un maggior lavoro per promuovere l’edificazione di una civiltà ecologica e i concetti dello sviluppo verde».