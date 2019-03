Clima, oggi la più grande manifestazione da quando è nato il movimento “Fridays for future”

Sono in corso migliaia di mobilitazioni in almeno 123 paesi del mondo: con 235 eventi censiti all’Italia va il record mondiale, prima di Francia e Germania

[15 Marzo 2019]

«Il “Fridays for future” rappresenta un’opportunità da non perdere, forse l’ultima, per imprimere un vero cambio di rotta alle logiche che sono alla radice dei cambiamenti climatici – dichiara Giorgio Menchini, presidente Cospe – Per questo aderiamo e partecipiamo alla manifestazione di oggi venerdì 15 marzo e continueremo a dimostrare il nostro appoggio a un movimento che ha un solo e chiaro obiettivo: agire seriamente e subito per contenere l’aumento delle temperature medie globali e limitare i danni che i cambiamenti climatici causeranno».

Come Cospe infatti siamo impegnati da anni, assieme ad altre organizzazioni, nel promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’adozione di pratiche agricole a bassa emissione di gas ad effetto serra e l’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa, Africa e America Latina. Siamo membri di Coalizione clima e abbiamo partecipato ad alcune delle principali Conferenze delle parti (Cop) sui cambiamenti climatici, inclusa la Cop21 tenutasi a Parigi nel 2015. La comunità scientifica sta provando ad allertarci già da almeno due decenni sui rischi e sulle strade percorribili per evitare conseguenze gravissime, ma i decisori politici sono rimasti pressoché indifferenti ai loro appelli.

“Friday for future” è la prova tangibile che questa indifferenza non potrà durare ancora a lungo. In Italia la mobilitazione sarà massiccia: sono previsti almeno 235 eventi in oltre 100 città, un fenomeno che non potrà più essere ignorato dai decisori politici. Il movimento “Fridays for future” è qualcosa di necessario nel panorama attuale, forse l’unica possibile risposta all’inerzia dei politici e delle politiche.

E possiamo ringraziare per questo i giovani, prima fra tutti la giovane attivista Greta Thunberg, che manifestando davanti al parlamento svedese per chiedere impegni concreti per la lotta ai cambiamenti climatici ha saputo catalizzare l’azione di decine di migliaia di ragazzi e ragazze in tutto il mondo. Nato ad agosto 2018, il movimento “Fridays for future” è cresciuto in maniera inattesa e ha assunto rapidamente una portata globale, fino ad arrivare nel febbraio di quest’anno anche in Italia. Il “Fridays for future” rappresenta un segnale inequivocabile che una larga rappresentanza di giovani vede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come il tema più importante. E noi ci saremo. Giovani e meno giovani.

di Cospe per greenreport.it