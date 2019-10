Come la rivoluzione tecnologica sta cambiando il mondo del lavoro nell’Ue

Le nuove tecnologie rimodelleranno milioni di posti di lavoro e il divario sociale resta ampio

[1 Ottobre 2019]

«Assistente virtuale, influencer, specialista SEO, sviluppatore di app, autista Uber, progettista di auto senza conducente, produttore di podcast, operatore di droni. Questi sono solo alcuni dei lavori che non esistevano 10 anni fa», dicono al Joint Research Centre (Jrc) della commissione europea che ha recentemente pubblicato il rapporto “The changing nature of work and skills in the digital age” che punta a rispondere su cosa avverrà nel mondo del lavoro del futuro.

«Cosa faranno i 10enni di oggi quando avranno 25 anni? Che tipo di posti di lavoro scompariranno, cosa verrà creato e perché? Quali nuove competenze saranno preziose nel mercato del lavoro? Quali nuove forme di lavoro stanno emergendo?

Il rapporto offre risposte basate sull’evidenza dell’impatto della tecnologia sui mercati del lavoro e della necessità di adattare le politiche educative per rafforzare le competenze digitali. Si scopre così che «mentre le nuove tecnologie rimodelleranno milioni di posti di lavoro nell’Ue, le competenze digitali e trasversali sono sempre più necessarie per cogliere le opportunità di lavoro emergenti».

In particolare, il rapporto fornisce nuove ricerche e dati su: L’interazione tra nuove tecnologie, posti di lavoro e organizzazione del lavoro; La portata e la natura del lavoro mediato dalle piattaforme di lavoro digitali; I cambiamenti strutturali in corso nel mercato del lavoro dell’Ue.

I principali risultati del rapporto sono:

Le nuove tecnologie rimodelleranno milioni di posti di lavoro nell’Ue: Le tecnologie digitali non solo creano e distruggono posti di lavoro: cambiano anche quel che le persone fanno sul lavoro e come lo fanno.

Con l’aggiunta di nuovi compiti o la modifica di quelli esistenti, i profili professionali potrebbero cambiare sostanzialmente, richiedendo ai lavoratori di adattarsi a nuovi metodi di lavoro, organizzazione del lavoro e strumenti. Nell’Ue milioni di posti di lavoro saranno interessati dall’automazione, in particolare quelli che richiedono livelli di istruzione formale relativamente bassi, quelli che non comportano interazioni sociali relativamente complesse e quelli che comportano compiti manuali di routine. La tecnologia crea anche nuovi tipi di lavori. I tipi di posti di lavoro che si prevede cresceranno maggiormente nell’Ue entro il 2030 sembrano essere quelli che richiedono un’istruzione superiore, un uso intensivo delle abilità sociali e interpretative e almeno una conoscenza di base delle TIC.

Le competenze digitali e non cognitive sono sempre più necessarie per cogliere le opportunità di lavoro emergenti: I lavori che richiedono una combinazione di competenze digitali e non cognitive (come comunicazione, pianificazione, lavoro di squadra) in futuro saranno probabilmente più richiesti. In effetti, questi posti di lavoro stanno già crescendo in numero nell’Ue, offrendo spesso opportunità di carriera meglio retribuite rispetto ad altri. Tuttavia, il divario delle competenze digitali rimane ampio e rischia di espandersi in molti paesi dell’Ue. Quasi il 40% della forza lavoro dell’Ue non ha o quasi nessuna competenza digitale, mentre il numero di laureati in TIC rimane al di sotto delle esigenze in molti Stati membri dell’Ue.

Nel frattempo, nonostante la sua apparente crescente rilevanza nei mercati del lavoro di oggi e di domani, l’insegnamento delle abilità non cognitive sembra essere trascurato in tutta l’Ue.

In un mondo in rapida evoluzione, diventa altrettanto importante la necessità di ripensare, non solo il tipo di competenze da sviluppare, ma anche il modo in cui queste competenze vengono fornite dagli istituti di istruzione e formazione.

La tecnologia è un fattore chiave per le nuove forme di lavoro nell’Ue: Nuove forme di lavoro come il lavoro occasionale, il lavoro mobile basato sulle TIC e le forme di lavoro autonomo abilitate per via digitale stanno guadagnando terreno nell’Ue. Ciò è in parte dovuto al fatto che la tecnologia fornisce incentivi ai datori di lavoro per contrattare il lavoro e consente ai lavoratori di lavorare in remoto e in nuove strutture.

I nuovi dati del Jrc per il 2018 mostrano che nell’Ue il lavoro su questo tipo di piattaforma rimane piccolo ma significativo, coinvolgendo molti giovani e lavoratori altamente qualificati.

Circa l’11% della popolazione in età lavorativa (16-74 anni) ha fornito almeno una volta servizi tramite piattaforme online, rispetto al 9,5% nel 2017. Tuttavia, fornire servizi di manodopera mediati da piattaforme è l’attività lavorativa principale per solo l’1,4% della popolazione in età lavorativa.

Il panorama occupazionale si sta evolvendo in modo diverso in tutta l’Ue, con un divario tra e all’interno degli Stati membri dell’Ue che resta ampio: Una nuova ricerca condotta congiuntamente dal Jrc e da Eurofound mostra che nel periodo 2002-2017 i modelli di ristrutturazione dell’occupazione sono variati notevolmente tra le regioni dell’Ue.Circa un terzo delle 130 regioni analizzate ha subito un’accresciuta polarizzazione del lavoro. E mentre alcune regioni, per lo più rurali, hanno visto un notevole miglioramento occupazionale, con una struttura occupazionale che assomiglia sempre più a quella media dell’Ue, molte altre regioni sono ancora in ritardo. Ad esempio, la quota di posti di lavoro a bassa retribuzione in alcune regioni periferiche rimane circa il doppio rispetto a quella delle principali regioni dell’Ue

Il rapporto mostra anche che le regioni fortemente urbanizzate, e quelle con una maggiore capacità di innovazione, hanno maggiori probabilità di avere quote più elevate di posti di lavoro ben retribuiti e quote più piccole di quelle a basso reddito rispetto ad altre. I lavori ad alto reddito tendono a concentrarsi in particolare nelle regioni delle capitali, sebbene con differenze importanti tra gli Stati membri dell’Ue.

La Commissione europea sta già lavorando per affrontare alcune di queste sfide: Le tendenze in corso sollevano interrogativi in ​​merito alla progettazione di tutti i livelli di istruzione, all’offerta e all’accesso alla formazione e all’apprendimento permanente, alla regolamentazione dei mercati del lavoro, al futuro dei sistemi fiscali e previdenziali e alla protezione dei diritti sociali. Il 10 aprile il gruppo di alto livello della Commissione sull’impatto della trasformazione digitale sui mercati del lavoro dell’UE ha consegnato il suo rapporto al commissario responsabile per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen e il commissario per l’economia e la società digitali, Mariya Gabriel, la sua lista di raccomandazioni. L’Ue sta rispondendo alla sfida mettendo la dimensione sociale dell’Europa in cima alla sua agenda. Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, gli Stati membri e la Commissione europea hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali, con 20 principi e diritti essenziali per mercati del lavoro e sistemi di welfare equi e ben funzionanti nel XXI secolo. Sono in corso lavori per garantirne l’attuazione a livello dell’Ue e degli Stati membri.

L’Ue ha avviato iniziative concrete che aiutano le persone ad affrontare questo nuovo mondo del lavoro con fiducia e maggiore sicurezza, tra cui l’ agenda per le competenze per l’Europa , nuove norme dell’UE su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili , una direttiva sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata per genitori e tutori, una legge europea sull’accessibilità , la creazione di un’Autorità europea del lavoro e una raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale .

Ad ottobre si svolgerà a Helsinki la quarta settimana europea delle competenze professionali, per promuovere i benefici dell’istruzione e dell’apprendimento professionale per le future carriere.

Tibor Navracsics, commissario Ue uscente all’Istruzione, la gioventù, la cultura e lo sport, responsabile del Jrc, ha sottolineato che «A causa del progresso tecnologico, i requisiti e le competenze lavorative si stanno evolvendo rapidamente, creando pressanti sfide politiche per l’Ue. Solide evidenze sono il primo passo per progettare politiche a prova di futuro che garantiscano che tutti possano utilizzare le nuove tecnologie in modo sicuro, creativo e sicuro. Il rapporto contribuisce a informare importanti iniziative che ho avviato negli ultimi 5 anni come il Digital Education Action Plan e l’European Education Area».

Nell’ambito del futuro bilancio dell’UE a lungo termine (2021-2027) , la Commissione europea ha proposto il programma Europa digitale, con l’obiettivo ambizioso ma realistico di utilizzare 9,2 miliardi di euro per allineare il prossimo bilancio Ue a lungo termine alle sfide digitali che abbiamo di fronte. La proposta si concentra sul rafforzamento delle capacità dell’Europa nell’high-performance computing, nell’intelligenza artificiale e nella cybersecurity. La Commissione Ue propone che vari strumenti contribuiscano a colmare il divario di competenze digitali che l’Europa sta affrontando. Questi strumenti aiuteranno a supportare lo sviluppo di competenze digitali sia di base che avanzate.

Il 9 aprile 2019 la presidenza della Commissione Ue ha ospitato la High-level Conference on “The Future of Work: Today. Tomorrow. For All” per discutere apertamente dei principali cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

LaThyssen conclude: «Questo nuovo rapporto di @EU_sciencehub mostra come la tecnologia cambia i mercati del lavoro creando nuove forme di lavoro. Capire come questo influenzerà i lavoratori è fondamentale per assicurarsi che da un lato i lavoratori siano dotati delle giuste competenze e che dall’altro lato continuino a essere protetti. Durante il mio mandato ho lavorato duramente per promuovere lo sviluppo delle competenze, garantire l’accesso alla protezione sociale per tutti e garantire a tutti i lavoratori condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti. Dobbiamo continuare a basarci su questi risultati per garantire che le nostre politiche del lavoro e sociali siano idonee allo scopo nel mercato del lavoro del XXI secolo».