Come sta l’Italia? L’Istat aggiorna gli indicatori del “Benessere equo e sostenibile” (Bes)

L’appuntamento per martedì 18 dicembre, presso l’Aula magna in via Cesare Balbo 14 (Roma)

[13 dicembre 2018]

Se la crescita (o decrescita) economica di un Paese è facilmente misurabile attraverso l’andamento del Prodotto interno lordo (Pil), lo stesso purtroppo non può dirsi per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile: eppure trovare un modo per misurare il benessere – inteso come progresso dal punto di vista ambientale, sociale ed economico – è una necessità bruciante per poter concretamente inseguire l’obiettivo. Da questo punto di vista l’Italia, grazie all’intenso lavoro coordinato dall’Istat, parte da una posizione di vantaggio attraverso gli indicatori del “Benessere equo e sostenibile” (Bes).

Si tratta di un approccio multidimensionale per misurare il con l’obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Ormai dal 2013 l’Istat aggiorna ogni anno il rapporto Bes, che mira a rendere l’Italia maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. Un appuntamento che si rinnoverà presto, martedì prossimo.

Martedì 18 dicembre 2018 l’Istat presenterà infatti, presso l’Aula magna in via Cesare Balbo 14, il VI Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (Bes), che misura annualmente l’evoluzione delle diverse dimensioni del benessere nel Paese, evidenziando progressi, ritardi e criticità attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori, suddivisi in 12 domini.

Nel Rapporto, l’andamento del benessere equo e sostenibile viene analizzato anche attraverso indicatori sintetici e con particolare attenzione al dettaglio regionale, anche grazie ad importanti novità man mano introdotte: quest’anno una principali – fanno sapere da Istat – è costituita da una sezione dedicata ad approfondimenti su diversi aspetti del benessere.

Di seguito il programma completo

9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Introduzione

Maurizio Franzini | Presidente f.f. Istat

I RISULTATI E LE ANALISI

10.30

I principali risultati nel Rapporto BES 2018

Roberto Monducci | Direttore Dipartimento per la produzione statistica | Istat

11.00

Le determinanti del benessere soggettivo e le disuguaglianze verticali nel BES

Alessandra Tinto | Dipartimento per la produzione statistica | Istat

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI

11.20

Introduce: Giuseppina Paterniti | Direttore Tg3

Interventi programmati

Elena Granaglia | Università degli Studi Roma Tre

Andrea Brandolini | Banca d’Italia

Fausto Manes | Sapienza Università di Roma

12.20

Dibattito

12.50

Conclusioni

Lorenzo Fioramonti | Vice-Ministro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca