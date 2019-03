L’appuntamento dalle 14 alle 18, al Complesso didattico di Pian dei Mantellini

Comunicazione ambientale e fondamenti economici per la sostenibilità, oggi all’Università di Siena

L’economista ambientale Simone Borghesi e il nostro direttore Luca Aterini protagonisti oggi del corso universitario aperto a tutti i cittadini, e promosso dal gruppo di Ecodinamica dell’Ateneo

[29 Marzo 2019]

È in programma oggi all’Università di Siena, presso l’Aula magna del Complesso didattico di Pian dei Mantellini, la terza giornata che l’Ateneo cittadino dedica a un corso in Sostenibilità aperto a tutti i cittadini e non solo ai propri studenti (i quali superando l’esame finale potranno conseguire 6 Cfu). Giunto ormai alla sua sesta edizione, l’insegnamento di Sostenibilità – che è stato selezionato tra le cinque migliori esperienze di didattica sulla sostenibilità in Italia dalla Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) – vede come responsabile il chimico ambientale Federico Maria Pulselli e rientra tra gli sforzi profusi dal gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena per incoraggiare una reale comprensione di un concetto complesso come quello della sostenibilità.

Finora le lezioni, che proseguiranno ogni venerdì fino al 14 giugno, da un approccio all’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile ai cambiamenti climatici, dai fondamenti di termodinamica a quelli biofisici della sostenibilità, per approdare oggi ai fondamenti economici e alle sfide proprie della comunicazione ambientale.

Ad esplorare quest’ultima tematica sarà oggi il nostro direttore, Luca Aterini, che aprirà la lezione alle ore 14. L’intervento immediatamente successivo – dalle 16 alle 18 – sarà portato invece da Simone Borghesi, economista ambientale e docente di Scienza delle finanze all’Università di Siena.

Per ulteriori informazioni: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/corso-di-sostenibilita