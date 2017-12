Condividi le tue azioni verdi, concorso video dell’Unione europea e Ispra

Quattro categorie: Alimenti sostenibili, Aria pulita, Acqua pulita, Riduzione al minimo dei rifiuti

[4 dicembre 2017]

Come ti sei recato al lavoro o a scuola oggi? In automobile, in bicicletta o coi trasporti pubblici? Ogni giorno prendiamo decisioni suscettibili di ripercuotersi sull’ambiente. Alcune delle nostre decisioni giornaliere sono sforzi deliberati di vivere in un ambiente più pulito e salubre. Il concorso video “I LIVE GREEN”, organizzato dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) e dalla sua rete di partner (compreso l’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale – Ispra), invita tutti gli europei a dar prova della loro creatività e a condividere le loro azioni per tutelare l’ambiente. I migliori video riceveranno un premio in denaro.

Quello che compriamo e mangiamo, il modo in cui ci muoviamo e riscaldiamo le nostre case e molte altre scelte piccole e grandi influiscono sull’ambiente e sulla salute. Nel concorso video “I LIVE GREEN”, gli europei possono condividere le loro “azioni verdi” tramite brevi video, votare per i migliori videoclip e motivare gli altri a fare ancora di più.

Anche se intraprendiamo “azioni verdi” in quasi ogni settore della nostra vita, “I LIVE GREEN” si concentra su quattro argomenti:

1. Alimenti sostenibili – Alimenti nutrienti sono essenziali per una vita salutare, tuttavia la loro produzione richiede risorse preziose, come terra e acqua. Ogni volta che sprechiamo alimenti, sprechiamo anche queste risorse. Inoltre, i pesticidi e i fertilizzanti possono incidere sul suolo e sulle acque freatiche. Cosa fai per ridurre l’impatto ambientale degli alimenti nel tuo piatto?

2. Aria pulita – Molte attività economiche, dai trasporti all’agricoltura, rilasciano inquinanti atmosferici. Tuttavia, le nostre abitudini giornaliere possono contribuire a migliorare la qualità dell’aria, e a migliorare la nostra salute e la qualità della vita. Quali sono le scelte che compi per contribuire ad avere un’aria più pulita?

3. Acqua pulita – I nostri laghi, fiumi e mari sono sottoposti a diverse pressioni, ascrivibili peraltro al cambiamento climatico e all’inquinamento. In molte regioni europee usiamo le nostre riserve idriche sotterranee più rapidamente di quanto non sia possibile ricostituirle. Queste pressioni hanno conseguenze sulla natura e sulla nostra stessa salute. Come possiamo contribuire a mantenere le risorse idriche pulite e a non inquinarle?

4. Riduzione al minimo dei rifiuti – Ciò che compriamo normalmente ha un ciclo di vita limitato, ma vi sono metodi per evitare che vada in discarica. Probabilmente puoi mostrare ad altri un buon esempio di riutilizzo, riparazione o riciclo di qualcosa?

Controlla il regolamento del concorso e come partecipare nella pagina “I LIVE GREEN”.

Tempi e scadenze

Apertura delle presentazioni 1° dicembre 2017

Chiusura delle presentazioni 31 marzo 2018

Apertura delle votazioni pubbliche 1° maggio 2018

Chiusura delle votazioni pubbliche 31 maggio 2018

Proclamazione dei vincitori 5 giugno 2018

Premi

Ai vincitori di ciascuna categoria (Alimenti sostenibili, Aria pulita, Acqua pulita e Riduzione al minimo dei rifiuti) sarà assegnato un premio in denaro pari a 1 000 EUR. Il video più votato online riceverà il premio basato sulla scelta del pubblico, che ammonta a 500 EUR.

Per maggiori informazioni contattare gli NRC for Communication Italia:

Chiara Bolognini ISPRA (chiara.bolognini@isprambiente.it)

Arthur Pasquale ISPRA (arthur.pasquale@isprambiente.it)

di European Environment Agency (Eea)