Consiglio Europeo ed ecoinnovazione: «Consentire la transizione verso un’economia circolare» (VIDEO)

Una politica globale dell'Ue che copra l'intero ciclo di vita dei prodotti

[18 dicembre 2017]

Oggi il consiglio europeo ha adottato delle conclusioni sull’ecoinnovazione «che consentiranno la transizione di importanza vitale verso un’economia circolare».

La presidenza di turno estone dell’Unione europea sottolinea che l’ecoinnovazione è stata una sua priorità durante questo semestre de che «Le discussioni sull’argomento nella meeting informale dei ministri dell’Ambiente tenutasi a Tallinn nel luglio 2017 hanno rappresentato un’importante fonte di ispirazione per queste conclusioni».

Concludendo il Consiglio europeo, il ministro dell’ambiente dell’Estonia, Siim Kiisler, ha detto: «Dobbiamo compiere ogni sforzo per andare verso l’economia circolare e in questa transizione vedo l’ecoinnovazione come un elemento chiave: gli Stati membri chiedono una politica globale dell’Ue che copra l’intero ciclo di vita dei prodotti: ciò aumenterebbe la trasparenza e Al contempo, i governi dovrebbero rendere il più semplice possibile per le imprese il poter portare sul mercato prodotti innovativi. Sia a livello di Ue che a livello di Stati membri, nelle soluzioni digitali c’è un enorme potenziale per rendere il passaggio all’economia circolare più veloce e più facile».