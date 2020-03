Coronavirus, come cambia la raccolta rifiuti in Toscana per chi è in quarantena obbligatoria

I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, e il gestore eseguirà la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 giorni: questi rifiuti andranno poi direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare

[16 Marzo 2020]

Nonostante la pandemia in corso legata al coronavirus Sars-Cov-2 i servizi pubblici essenziali stanno continuando ad essere erogati senza interruzioni grazie allo sforzo messo in campo dalle utility toscane, ma anche ai cittadini è chiesta qualche modifica alle abitudini quotidiane per poter gestire l’emergenza: è il caso della raccolta rifiuti per chi è in quarantena obbligatoria, come spiegato dall’Istituto superiore di sanità. E per venire incontro sia alle esigenze del cittadino sia quelle stabilite dalle autorità sanitarie la Regione Toscana ha disposto un ordinanza ad hoc, predisposta dall’assessore all’Ambiente Federica Fratoni e firmata oggi dal presidente Enrico Rossi.

Ci sarà dunque un servizio dedicato per i rifiuti che provengono da abitazioni in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, stanno effettuando la quarantena obbligatoria. Più nel dettaglio, per assicurare la massima cautela nel trattamento dei materiali, a tutela della salute pubblica e degli operatori stessi, il presidente Rossi ha firmato un’ordinanza della durata di tre mesi che dispone che i gestori approntino un servizio dedicato organizzato in questo modo: