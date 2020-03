Coronavirus, gli impianti Scapigliato continueranno a garantire le attività di interesse pubblico

Per tutelare la salute dei lavoratori è stato necessario adottare provvedimenti con effetti anche sui servizi erogati a favore dei cittadini, come nel caso della manutenzione del verde pubblico

[13 Marzo 2020]

Si comunica che nel quadro dei provvedimenti assunti dalla Società nelle ultime settimane per adempiere alle misure introdotte per il contenimento del contagio da COVID-19, e per tutelare la salute dei lavoratori, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM del 11 marzo 2020, sono stati adottati ulteriori provvedimenti con effetti diretti anche sui servizi erogati a favore dei cittadini.

Si tratta della sospensione, d’intesa con il Comune di Rosignano Marittimo, delle attività relative allo sfalcio erba per la manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale e della chiusura al pubblico degli sportelli Scapigliato Energia che saranno raggiungibili esclusivamente al telefono al numero 0586-032323 per dare informazioni e quanto altro sarà necessario per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas a tariffe agevolate.

La sospensione di detti servizi è programmata per almeno 15 giorni, in attesa degli ulteriori sviluppi.

Le altre attività aziendali saranno rimodulate impiegando un numero di lavoratori contenuto adottando anche la misura dello smart-working attive e gli strumenti previsti dal contratto nazionale.

Gli impianti di Scapigliato garantiranno comunque le attività di interesse pubblico generale nell’ambito del trattamento e smaltimento dei rifiuti.

a cura di Scapigliato