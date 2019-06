Cosa sono i rifiuti elettrici ed elettronici, e come fare bene la loro raccolta differenziata

Nella raccolta Raee ci vanno solo rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e nient’altro

[17 Giugno 2019]

In Europa ogni anno vengono generati 9,9 milioni di tonnellate di Raee, ovvero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma di queste solo il 30% circa viene gestito correttamente e avviato a riciclo. Eppure da questi materiali potremmo recuperare 186 tonnellate di argento, 24 tonnellate di oro e 7,7 tonnellate di platino!

Vecchi cellulari, lampade, orologi, rasoi, cavi elettrici, bollitori, giocattoli a batteria, insomma, tutto quello che sono i Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche, qui in coda al video un elenco dettagliato, ndr) può essere avviato a riciclo attraverso la raccolta differenziata, e dunque i centri di raccolta, le isole ecologiche o specifici contenitori presso alcuni centri commerciali e supermercati. Per far sì che il riciclo possa concludersi con successo è però indispensabile ricordare che nella raccolta Raee ci vanno solo rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e nient’altro.

Fare bene la raccolta differenziata, fa la differenza! Scopri come nella prima puntata della nuova serie web Cassonetti da incubo, qui trovi il secondo episodio: Rotelle.