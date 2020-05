Covid-19, quali impatti su politica climatica globale e mercati del carbonio? Il punto all’Eui

Dal gruppo di ricerca FSR Climate dell’Istituto universitario europeo di Firenze un webinar aperto a tutti per capire i rischi della crisi climatica in tempo di pandemia

[5 Maggio 2020]

Con il calo della domanda di elettricità e la sospensione delle attività industriali il prezzo delle quote nel sistema europea di scambio delle quote di emissione – ovvero il mercato del carbonio Ets – è sceso del 40% tra metà febbraio e metà marzo 2020. È uno dei molti esempi legati all’impatto di Covid-19 sulla politica climatica globale, che più in generale dovrà fare i conti con due fenomeni opposti.

Da un lato, la caduta dei volumi di produzione e di traffico riduce drasticamente (ma solo momentaneamente) le emissioni climalteranti e inquinanti, come è già stato osservato dopo alcune settimane di blocco in un numero crescente di paesi. D’altro canto, la profonda recessione economica che potrebbe incidere sull’economia mondiale nei prossimi anni probabilmente rallenterà il progresso tecnologico necessario per progredire lungo un percorso economico a basse emissioni di carbonio. Che fare?

In seno all’Istituto universitario europeo di Firenze (Eui), il gruppo di ricerca FSR Climate guidato dall’economista ambientale Simone Borghesi – in collaborazione con il Policy outreach committee dell’Associazione europea degli economisti ambientali e delle risorse (Eaere) ha organizzato un webinar nella mattinata del 7 maggio, proprio per elaborare un approccio ampio al problema. Quale pacchetto di politiche economiche e climatiche sarà necessario per affrontare le conseguenze di Covid-19? In che modo l’attuale emergenza influirà sul Green deal europeo? Quali conseguenze la pandemia in corso potrebbe avere sul mercato europeo del carbonio e sugli altri già attivi nel mondo?

Questi sono solo alcuni dei quesiti che verranno esplorati nel corso del webinar, che parte da un approccio preciso: sembra particolarmente importante identificare in anticipo un adeguato pacchetto economico-climatico che possa rilanciare investimenti green quando le attività ,economiche riprenderanno, ed evitare che la recessione economica possa essere seguita da una forte crescita delle emissioni quando la pandemia regredirà.

Per maggiori informazioni e per la partecipazione al webinar si rimanda alla pagina: https://fsr.eui.eu/event/covid-19-global-climate-policy-and-carbon-markets/