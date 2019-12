C'è tempo fino al 31 dicembre

Da DTE²V e CoSviG un bando per sostenere lo sviluppo tecnologico delle piccole imprese

In palio 7 voucher pari al 70%, 50% o 25% di sconto per accedere al servizio Inn.P.A.T., con condizioni particolarmente vantaggiose per le imprese con sede nei Comuni geotermici

[24 Dicembre 2019]

All’interno di un contesto in continuo cambiamento l’innovazione è un elemento chiave per conseguire uno modello di sviluppo sostenibile nel tempo, ma – soprattutto per le medie e piccole imprese, che rappresentano la larga parte del tessuto produttivo regionale – non sempre nell’organico aziendale sono presenti le competenze necessarie per muoversi autonomamente nel percorso necessario per brevettare un’idea, ottimizzare prodotti e servizi consultando i brevetti già registrati da altri o anche solo effettuare analisi di mercato e settore.

Per questo il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (CoSviG), in qualità di gestore del Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V), ha pubblicato un bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese toscane aderenti al Distretto che vogliano intraprendere percorsi tesi all’innovazione della propria realtà produttiva: in palio 7 voucher pari al 70%, 50% o 25% di sconto su di un servizio dal valore di mercato pari a € 2.800,00 oltre Iva.

Per tutte le tipologie di voucher viene inoltre garantito un ulteriore sconto del 5% a tutte le imprese con sede in uno dei Comuni geotermici che hanno sottoscritto l’Accordo Generale sulla Geotermia (Arcidosso, Castel del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni e Santa Fiora).

Le aziende che risulteranno beneficiarie del bando “Manifestazione di interesse per l’assegnazione di voucher a valere sull’erogazione di servizi di consulenza e sviluppo tecnologico di impresa” potranno infatti accedere al servizio Inn.P.A.T. – Innovation search through patent analyzer of new technologies (qui un video di presentazione) a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il servizio di scouting verrà erogato da personale esperto CoSviG attraverso l’analisi delle numerose banche dati brevettuali esistenti a livello internazionale, che possono rivelarsi di estrema utilità per guidare le aziende in percorsi di brevettazione, individuazione di soluzioni tecnologiche o di processo già esistenti da trasferire al proprio contesto produttivo, nonché svolgere analisi di mercato e di settore.

Il bando è attualmente aperto ed i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere via PEC – Posta Elettronica Certificata a Co.Svi.G. la documentazione necessaria; il termine ultimo è fissato alle ore 12:00 del 31 dicembre 2019, salvo precedente esaurimento dei voucher disponibili. I 7 voucher saranno infatti assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo della domande, e secondo un ordine decrescente di percentuale di sconto.

Per maggiori informazioni su termini e modalità di presentazione delle domande: https://bit.ly/2XmI2uh