Dal ministero dell’Ambiente arriva la nuova commissione Via-Vas

I 40 nuovi commissari sono attesi dal 2014, ma sono stati comunicati a governo dimissionario

[29 Agosto 2019]

Al ministero dell’Ambiente, nonostante il governo dimissionario, è nata la nuova commissione Via – Vas che sarà chiamata a valutare la compatibilità ambientale di progetti su tutto il territorio nazionale: «Una commissione importantissima – dichiara il ministro del governo uscente, Sergio Costa (nella foto, ndr) – perché effettua le valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere, dalle trivellazioni ai grandi impianti industriali, per intenderci. Ebbene, quella che fino ad oggi ha operato era stata nominata più di dieci anni fa. Scaduta, ma non rinnovata e sulle nuove nomine decretate nella scorsa legislatura c’erano state inchieste e rilievi della Corte dei Conti».

Il mandato della precedente commissione era iniziato con decreto del 2011 e poi proseguito in regime di prorogatio, dato che risulta scaduto dal 2014; il decreto che ha aperto alle candidature per il rinnovo della commissione risale allo scorso novembre, in seguito al quale sono pervenuti al ministero più di 1200 curricula. In seguito alla selezione sono stati individuati i nuovi 40 componenti, una decisione arrivata però a solo a governo uscente.

La selezione – aggiungono dal dicastero – è avvenuta nella massima trasparenza e ha permesso di individuare profili più mirati rispetto al passato quando erano scelti, con chiamata diretta, prevalentemente giuristi. Adesso, invece, 25 componenti su 40 sono ingegneri ambientali, geologi, biologi, geografi, agronomi, ecc. E soprattutto fanno parte della nuova commissione economisti e medici «perché tra ambiente e salute c’è un rapporto imprescindibile – sottolinea il ministro Costa – Sono felice di annunciare che i nuovi 40 commissari sono pronti ad entrare in azione per il bene del Paese».

Quello ricoperto dai commissari è un ruolo tanto importante quanto delicato: la valutazione ambientale è infatti una responsabilità che il ministero condivide con le Regioni, a seconda della tipologia d’impiant o progetto, a seconda della competenza stabilita dalla Parte II del Testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Questa la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale Via-Vas:

Area ambientale: ing. Luigi Boeri, ing. Giorgio Cesari, prof. ing. Giovanni De Marinis, prof. ing. Mario Grosso, ing. Lorenzo Lombardi, prof. ing. Antonio Messineo, prof. ing. Francesco Pirozzi, prof. ing. Adriana Del Borghi, prof. ing. Maurizio Giugni, prof. ing. Monica Pasca, ing. Bernardo Sera, prof. Roberto Danovaro, dott.ssa Simona Rania, dott.ssa Concetta Fabozzi, arch. Paola Andreolini, dott. Vincenzo Chiera, arch. Carmela Melania Cavelli, dott. Gian Marco Luberti, dott.ssa Antonella Buccianti, dott. Giorgio Galotti, prof.ssa Albina Colella, dott. Lorenzo Ciccarese, dott. Mauro Rotatori, dott. Gianluigi De Gennaro, dott. Marco Marchetti.

Area giuridica: cons. Massimiliano Atelli, avv. Paola Brambilla, prof. avv. Ginevra Cerrina Feroni, cons. Alfredo Montagna, prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, prof. Elda Turco, cons. Maria Grazia Vivarelli, prof. Gabriella De Giorgi.

Area economica: prof. Massimo Ciambotti, dott. Arturo Siniscalchi, prof. Stefania Tonin, prof. Carlo Giacomini.

Area salute pubblica: prof. Giorgio Assennato, dott.ssa Maria Grazia Petronio, prof. Annamaria Panico

I Commissari durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento della Commissione.