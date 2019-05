Dalle ville medicee alle Vie dei Medici

Italia Nostra: volano per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio toscano

[29 Maggio 2019]

Il Progetto Le Vie dei Medici è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di Itinerari Medicei. E’ caratterizzato dai tre requisiti fondamentali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Universalità: è centrato sul valore educativo-universale del patrimonio culturale; Integrazione: coniuga beni “maggiori”, ‘minori’, territori, musei e settori educazione, cultura, turismo, sviluppo sostenibile dei territori; Partecipazione: partendo “dal basso”, da scambi culturali fra Scuole, il progetto ha coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare Italia Nostra, nonché Anci e UnpliI Toscana, Feiscit Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici.

I risultati raggiunti sono stati sintetizzati in 10 itinerari medicei tematici, esemplificativi e non esaustivi, pubblicati in (a cura di) Patrizia Vezzosi “Le Vie dei Medici” Ed. Toscana Promozione Turistica 2017, Italiano e Inglese, cartaceo e on line (E-book scaricabile)

Il Progetto Le Vie dei Medici è particolarmente significativo nel 2019, V Centenario della nascita di Cosimo De’ Medici (1519-1574), primo Granduca di Toscana. Un vasto Programma di eventi, a scala regionale, coinvolge molte Sezioni di Italia Nostra, Comuni e Proloco che hanno sottoscritto un’apposita scheda di adesione a L Vie dei Medici.

Il Programma sarà svolto entro il 2019, con evento centrale il 6 luglio 2019 “Risultati e Sviluppi nazionali e internazionali del network mediceo” presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi FI .

L’obiettivo è estendere la rete degli Itinerari Medicei su tutto il territorio regionale con sviluppi, già avviati, a scala nazionale e internazionale.

Anche grazie al successo della Fiction Rai1 I Medici 2016, le Ville Medicee (Sito seriale Unesco 26/6/2013) unite alle Vie dei Medici diventano il volano per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio toscano.

di Patrizia Vezzosi

responsabile Progetto-Programma Le vie dei Medici 2019, Referente Italia Nostra Toscana