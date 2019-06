Dieci nuovi Sorveglianti di Cantiere dalla formazione Co.Svi.G.

La cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti del corso ha sancito la conclusione di un percorso formativo fortemente voluto dal tessuto economico territoriale.

[26 Giugno 2019]

Si è svolta Mercoledì 26 Giugno, a partire dalle ore 10.30, presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche di Larderello (PI), la consegna degli attestati ai partecipanti del corso di formazione per ‘Sorvegliante di Cantiere’. Il corso, organizzato da Co.Svi.G. S.c.r.l. in collaborazione con Comune di Pomarance e Centro Servizi Pomarance, si è svolto nei mesi di Aprile e Maggio scorsi.

Alla consegna erano presenti il Vicepresidente di Co.Svi.G. Emiliano Bravi, il responsabile dell’area formazione Marco Gonzi ed Alessandro Muzzupappa, gestore del corso per conto di Centro Servizi Pomarance.

“Il corso – come ha evidenziato Marco Gonzi – è stato realizzato grazie ai finanziamenti del fondo geotermico messi a disposizione dal Comune di Pomarance”. “Questo è un esempio concreto – ha continuato Emiliano Bravi – che mostra le ricadute positive della geotermia sul territorio”.

Il percorso formativo ha previsto il rilascio da parte di Co.Svi.G. – accreditato dal 2009 come Agenzia Formativa presso la Regione Toscana – di una dichiarazione degli apprendimenti, basata sulla frequenza di 40 ore di lezioni professionalizzanti tenute da esperti del settore, arricchite da tre giornate di docenza all’interno di alcuni cantieri industriali.

Il corso era finalizzato alla trasmissione di conoscenze relative al tema della sicurezza in azienda e focalizzato sulla formazione necessaria per la figura del ‘Sorvegliante di cantiere’. In dieci hanno conseguito l’attestato finale.

L’obiettivo del percorso era quello di fornire delle conoscenze che fossero in linea con le esigenze espresse dal mercato del lavoro locale, al fine di contribuire ad un incremento dell’occupabilità mediante la qualificazione o la riqualificazione delle risorse umane.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto Alessandro Muzzupappa – va alle aziende che hanno messo a disposizione i propri cantieri consentendo ai partecipanti di avere un’esperienza diretta”.

Emiliano Bravi ha poi sottolineato come sia stata di fondamentale importanza tale collaborazione anche per le aziende stesse che così possono assicurarsi del personale adeguatamente qualificato.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei progetti formativi realizzati da Co.Svi.G. nell’ottica di una formazione strategica che cerchi di sopperire alle eventuali carenze della formazione tradizionale e che sia progettata sui fabbisogni espressi direttamente dal mondo imprenditoriale e dal tessuto economico locale.

a cura di Co.Svi.G.