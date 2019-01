DiscoverEU: altri 14.500 giovani esploreranno l’Europa

Più di 14,500 diciottenni, selezionati tra quasi 80 000 candidati, si sono aggiudicati un biglietto DiscoverEU e potranno viaggiare per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019

[14 Gennaio 2019]

La seconda edizione dell’iniziativa DiscoverEU della Commissione europea ha suscitato l’interesse di quasi 80 000 giovani, provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE, che si sono candidati in un periodo di due settimane conclusosi l’11 dicembre 2018. Sulla base dei criteri di aggiudicazione e della quota fissata per ciascuno Stato membro, sono stati selezionati 14 536 giovani europei.

DiscoverEU rappresenta un’esperienza di viaggio informale, accessibile e semplice, rivolta a giovani o a piccoli gruppi, anche provenienti da contesti svantaggiati. Fornisce ai diciottenni la possibilità di conoscere il patrimonio culturale e la diversità dell’Europa, entrare in contatto con altri giovani e scoprire la loro identità europea. L’iniziativa è stata varata nel giugno 2018, in seguito alla proposta del Parlamento europeo di un’azione preparatoria con un budget di 12 milioni di € nel 2018. La prima edizione ha dato a circa 15 000 giovani l’opportunità di viaggiare in tutta Europa. Per il 2019 il Parlamento europeo ha approvato 16 milioni di € per DicoverEU. La Commissione intende aprire la prossima tornata di candidature nell’estate 2019: le date specifiche e ulteriori informazioni verranno pubblicate a tempo debito sul Portale europeo per i giovani.

Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di stanziare 700 milioni di € per DiscoverEU come parte del futuro programma Erasmus+, nell’ambito del prossimo bilancio UE a lungo termine per il periodo 2021-2027. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio approvino tale proposta, altri 1,5 milioni di diciottenni potranno viaggiare nel corso di questi sette anni.

La Commissione si sta adoperando per trasformare DiscoverEU in un’esperienza di apprendimento ancora più preziosa e inclusiva per i giovani europei. A tal fine, la Commissione intende rendere l’azione più incisiva e migliorarla ulteriormente sulla base degli interessi manifestati dai giovani viaggiatori e dei riscontri forniti sia dai viaggiatori che dalle principali parti interessate.

Tibor Navracsics, Commissario responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha commentato: «Trovo meraviglioso che così tanti giovani europei usino DiscoverEU per conoscere il loro continente. Complessivamente, quasi 180 000 giovani provenienti da tutta Europa si sono candidati durante le due tornate nel 2018. Grazie a questa iniziativa abbiamo dato finora a circa 30 000 giovani la possibilità di esplorare le culture e le tradizioni dell’Europa e di entrare in contatto con altri viaggiatori e con le comunità visitate. È fonte di grande ispirazione vedere come i giovani scoprano l’Europa attraverso un viaggio personale.DiscoverEU permette loro di pianificare l’itinerario, condividere le loro storie sui social media e fare nuove amicizie».

I vincitori della seconda edizione saranno contattati presto in modo da poter prenotare il viaggio. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque persone, per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con mezzi di trasporto alternativi.

Oltre al biglietto, ai giovani verrà offerto un corso di orientamento prima della partenza e potranno contattare gli altri partecipanti sui social media. Saranno inoltre informati sulle opportunità speciali a loro disposizione, ad esempio sconti sui biglietti d’ingresso a musei o a siti culturali, partecipazione ad attività di apprendimento o di benvenuto organizzate dai residenti delle città da loro visitate.

