È nato Cercis, un centro di ricerca per portare le Pmi nell’economia circolare

Dall’Università di Ferrara un’iniziativa che muove su binari multidisciplinari, sviluppando al contempo sinergie con imprese e istituzioni esterne

[16 Maggio 2019]

di

Massimiliano Mazzanti

L’economia circolare, intesa come un modello economico in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato e dove gli scarti sono ridotti al minimo, riscuote un ampio e crescente interesse nel mondo imprenditoriale italiano come tra i policy makers, ma è ancora molto il lavoro da fare per colmare una distanza ancora troppo ampia: quella tra le aspettative di realizzazione di scenari win win economico-ambientali e il concreto sviluppo e diffusione di una strategia di economia circolare, sia nelle grandi imprese sia nelle Pmi.

Come procedere dunque? Sia attraverso un miglioramento dell’attuale quadro normativo in materia – farraginoso quanto lacunoso – sia investendo adeguate risorse in R&S e nel trasferimento in ambito imprenditoriale delle competenze sviluppate, in modo che l’economia circolare italiana possa davvero maturare nel rispetto delle migliori prassi e tecnologie disponibili[1]: entrambi fattori peraltro indispensabili nel favorire l’accettabilità sociale dei necessari impianti industriali sul territorio. Occorre inoltre, nello sviluppo delle necessarie eco-innovazioni, sempre di più focalizzarsi e sviluppare ciò che sta ‘fuori’ dai confini amministrativi dell’impresa: le reti di impresa, le reti impresa-istituzioni di ricerca, gli spillover tecnologici e di conoscenza lungo la filiera e la catena del valore (nelle sue mutevoli declinazioni locali / globali)[2]. La crescente integrazione delle catene del valore globale e la necessità di affrontare a livello di politica sfide ambientali di natura almeno europea trasformano la geografia economica delle imprese e istituzioni sociali, collocate amministrativamente in un territorio ma legate strettamente ad altri, economicamente proiettate e influenzate dalle dinamiche di altri paesi e anche continenti. Sempre più le dinamiche di mercato di altre aree geografiche e le loro strategie di policy su temi quali clima, energia e gestione delle risorse influenzano performance e strategie delle imprese italiane.

È in questo contesto che è nato all’Università degli Studi di Ferrara Cercis, il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi. Si tratta di un centro di ricerca proposto dal Dipartimento di Economia e Management per focalizzarsi in primis sulle strategie innovative delle Pmi italiane nell’ambito dell’economia circolare, in connessione alle ampie prospettive legate alla sostenibilità socio-economica e ambientale delineate dal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (Sdgs) stabiliti dall’Agenda Onu al 2030.

Cercis avrà dunque modo di caratterizzarsi su linee di ricerca e didattica inter e multi disciplinare all’interno dell’Università di Ferrara, sviluppando al contempo sinergie con imprese e istituzioni esterne per creare network e sviluppare la capacità di attrazione fondi. Per fare cosa? Ampia rilevanza sarà data a tematiche quali l’analisi dell’efficacia ed efficienza delle politiche – ambientali, industriali, dell’innovazione – sul piano europeo, nazionale e locale, ai nuovi processi tecno-organizzativi delle imprese, alla creazione di capitale umano coerente con le strategie di economia circolare, alla creazione di valore lungo la filiera produttiva, alle nuove collaborazioni tra imprese necessarie a raccogliere le sfide poste dalle strategie di economia circolare.

Sfide che, se portate a compimento, potranno garantire ampi benefici a tutto il Paese, e non solo a livello ambientale: come testimonia l’ultimo report prodotto in materia dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile – presieduta dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi – i vantaggi sarebbero sostanziosi anche sotto il profilo occupazionale: la Fondazione parla di investimenti da 11 miliardi di euro tra il 2020 e il 2025, grazie ai quali si otterrebbero un valore della produzione pari a 104,5 miliardi di euro e 149.100 posti di lavoro al 2025. Opportunità che però il nostro Paese sta purtroppo rinunciando a cogliere, in quanto la produttività delle risorse, quella energetica e l’effettivo utilizzo di materiali riciclati (al 17,1% sul totale) risultano fermi o in calo dal 2014.

[1] Massarutto A. (2019), Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare, Il Mulino, Bologna.

[2] Cainelli G. Mazzanti M. Montresor S. (2012), Environmental Innovations, Internationalisation and local networks, Industry and Innovation 19(8).