Economia circolare come leva di sviluppo, la Cgil a confronto con Rea Impianti

Domani un dibattito pubblico a Livorno su consumo consapevole, qualità dei prodotti, rifiuti, riuso e sviluppo

[14 Maggio 2019]

L’economia circolare, intesa come un modello economico in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato e dove gli scarti sono ridotti al minimo – e comunque gestiti secondo la gerarchia europea dei rifiuti, dal riuso alla discarica – rappresenta non solo un elemento imprescindibile per ridurre i nostri impatti ambientali, ma anche una formidabile occasione di sviluppo economico: secondo i dati forniti dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile guidata dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, investire nel settore potrebbe garantire al Paese 149.185 posti di lavoro entro il 2025, un dato secondo solo a quello relativo alle energie rinnovabili.

Per passare dalle stime alle concrete ricadute sui territori sono però necessarie adeguate politiche industriali, e la presenza dei conseguenti impianti sul territorio. Di primaria importanza per il territorio livornese è il polo impiantistico di Scapigliato gestito – a Rosignano Marittimo – da Rea Impianti, dove è in corso una progressiva riduzione dei conferimenti di rifiuti in discarica e un parallelo sviluppo di molteplici iniziative, dalla realizzazione di un biodigestore anaerobico all’implementazione di un polo di ricerca regionale volto a migliorare il recupero di risorse dai rifiuti, fino ad arrivare da ultimo alla distribuzione (gratis, o a tariffe molto agevolate a seconda dei casi) dell’energia prodotta dal recupero del biogas ai cittadini e alle imprese del Comune di Rosignano Marittimo, di Santa Luce e Orciano Pisano, per un’area complessiva in cui sono presenti oltre 33.000 abitanti.

Come migliorare ancora? Per un confronto nel merito è in programma domani, mercoledì 15 maggio alle ore 15, presso la sede Cgil di Livorno in via G.Ciardi 8 (salone piano 1), un dibattito su “economia circolare, consumo consapevole, qualità dei prodotti, rifiuti, riuso e sviluppo” durante il quale interverranno Maurizio Brotini (segreteria regionale Cgil), Riccardo Sanna (resp. naz. area politiche sviluppo Cgil) e Alessandro Giari (amministratore unico Rea Impianti). Coordina Patrizia Villa, della segretaria Cgil Livorno.