Economia circolare, per superare lo stallo End of waste si punta sulle Regioni

Inserita nello Sblocca cantieri una norma che mira a dare alle Regioni «la competenza ad emettere le autorizzazioni caso per caso agli impianti per il trattamento dei rifiuti». Ma è ancora presto per cantare vittoria

[6 Giugno 2019]

Potrebbe finalmente arrivare una prima buona notizia per l’economia circolare italiana, a distanza di oltre un anno dalla sentenza del Consiglio di Stato che aveva negato alle Regioni la possibilità di individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato “End of waste” (ovvero la possibilità di rientrare sul mercato come prodotto, a seguito di un processo di recupero): grazie al pressing della Lega è stato inserita nel decreto Sblocca cantieri una norma che mira a superare il problema.

«Torna alle Regioni la competenza ad emettere le autorizzazioni caso per caso agli impianti per il trattamento dei rifiuti», spiega al proposito la sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava, ringraziando «la relatrice, Antonella Faggi, il gruppo Lega in commissione Ambiente al Senato e il capogruppo Max Romeo che tenacemente hanno portato avanti questa battaglia». Superando evidentemente la resistenza finora opposta dal Movimento 5 Stelle sul tema, anche se la formulazione finale è quella di un compromesso tra le due parti: «Sono contento che sia stata trovata la sintesi parlamentare – commenta il ministro Costa – e che siano state accolte quasi tutte le proposte del ministero. Questa è la politica, smussare gli angoli per il bene comune. È un risultato su cui sto lavorando da quando sono diventato ministro iniziando con il costruire, con norma primaria, una specifica competenza in capo al ministero dell’Ambiente. Adesso al lavoro ed entro massimo tre mesi saranno pronte le linee guida che saranno applicate da tutte le regioni».

In ogni caso è troppo presto dunque per cantare vittoria, e non solo per l’attesa delle linee guida. Al momento dalle associazioni che riuniscono le aziende italiane dell’economia circolare filtra poco entusiasmo; i tecnici sono al lavoro per capire nel dettaglio il reale impatto della norma, e la storia recente sull’End of waste non autorizza facili entusiasmi.