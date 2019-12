Economia circolare, tutto pronto per il primo workshop annuale di Cercis

Il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi dà appuntamento dal 16 al 18 dicembre a Ferrara

[2 Dicembre 2019]

Dopo la call for papers aperta quest’estate è ormai vicino il momento per alzare il sipario sul primo workshop annuale di Cercis, il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi : tre giorni – dal 16 al 18 dicembre compresi – per esplorare a fondo un modello economico in cui il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato e dove gli scarti sono ridotti al minimo.

Cercis rappresenta un centro di ricerca proposto dal Dipartimento di Economia e Management per focalizzarsi in primis sulle strategie innovative delle Pmi italiane nell’ambito dell’economia circolare, in connessione alle ampie prospettive legate alla sostenibilità socio-economica e ambientale delineate dal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (Sdgs) stabiliti dall’Agenda Onu al 2030.

L’appuntamento con il primo workshop annuale proposto dal centro di ricerca è all’auditorium Santa Lucia (Via Ariosto, 35, Ferrara), dove dopo i saluti da parte del rettore dell’Ateneo si alterneranno sul palco alcuni tra i migliori ricercatori italiani e internazionali afferenti all’economia circolare: una sessione (la mattina del 17 dicembre) in particolare sarà presieduta da Marianna Gilli, economista dell’Università di Ferrara e firma del nostro think tank Ecoquadro.

Per ulteriori informazioni si veda il programma allegato di seguito