Economie circolari di comunità: corso gratuito per docenti

Il corso sarà attivo a partire dal 21 aprile, si seguirà a distanza per un totale di 25 ore

[31 Marzo 2020]

Approfondire i temi dell’economia circolare e civile e aggiornarsi sulla sostenibilità ambientale e sociale per condividerla con gli studenti attraverso un iter inserito nel proprio territorio, fatto di indagini, osservazioni, interviste, esperienze. È quanto propone Legambiente Scuola e Formazione con il corso di formazione gratuito per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e che rientra nell’ambito del progetto nazionale per lo sviluppo dell’economia circolare e civile chiamato “ECCO- Economie Circolari e di COmunità”.

C’è tempo fino al 19 aprile per iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. Il corso sarà attivo a partire dal 21 aprile, si seguirà a distanza per un totale di 25 ore ed è aperto anche agli educatori di Legambiente.

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente dal #Miur sulla piattaforma.

Il progetto ECCO, coordinato da Legambiente, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso 1/2018) e avrà la durata di 18 mesi. ECCO è anche sui social: Facebook, Instagram e Twitter.

Per info: scuola.formazione@legambiente.it.