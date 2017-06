Un’esperienza totale in una cittadella ecologica a contatto con produzioni biologiche e a filiera corta, energie rinnovabili, conferenze, teatro e musica

Festambiente cerca volontari in tutta Italia

C’è tempo fino al 15 luglio per i volontari per partecipare alla festa dal 2 al 17 agosto

[8 giugno 2017]

Aperte le iscrizioni per i volontari 2017, che si potranno unire al Festival nazionale di Legambiente da mercoledì 2 agosto a giovedì 17 agosto, a Rispescia (Gr). A loro sarà garantito vitto, alloggio e la t-shirt 2017 della festa, oltre a un’esperienza di crescita e formazione non solo culturale ma anche sociale. Il volontariato sarà infatti, ancora una volta, l’aspetto fondamentale per continuare a sostenere un festival che è ormai un punto di riferimento non solo per il territorio provinciale ma per tutta la Toscana e la penisola.

La XXIX edizione di Festambiente, nella splendida cornice del Parco regionale della Maremma, sarà occasione non solo di crescita ma anche di divertimento e di partecipazione a quelle che saranno le tematiche del 2017: economia civile e circolare, agricoltura e alimentazione di qualità, turismo sostenibile, consumo di suolo e azioni contro le mafie e l’illegalità. Un’esperienza di condivisione con altri coetanei per un impegno concreto a favore dell’ambiente.

Chi desidera partecipare a quest’esperienza di volontariato all’interno della manifestazione può inviare la propria candidatura entro sabato 15 luglio, compilando il form direttamente su www.festambiente.it. Per informazioni: volontari@festambiente.it – 0564.48771.