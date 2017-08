Festambiente: la Terza stagione di Emis Killa e Agricoltura di qualità e innovazione energetica

La decima giornata del festival nazionale di Legambiente

[13 agosto 2017]

La decima giornata di Festambiente, domenica 13 agosto, apre alle 8.15 con un doppio appuntamento dedicati allo sport. Si parte dal centro visite del Parco della Maremma con Festambike, alla scoperta del Parco della Maremma in MTB. Segue alle 8.45 EtnoTrek dei Pontieri: una camminata nel Tibet Toscano, con partenza da Festambiente. Mentre alle 11.00 all’ Auditorium di Festambiente, conferenza Sostenere il comparto agricolo in crisi. Dall’allarme siccità all’abbandono dei campi. Coordina Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Valter Vincio, presidente Banca TEMA, Fabio Becherini, direttore Generale Banca TEMA, Enrico Rabazzi, presidente provinciale CIA, Marco Bruni, presidente Provinciale Coldiretti, Attilio Tocchi presidente Provinciale Confagricoltura, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente Provincia di Grosseto e sindaco di Grosseto.

Alle 17.30 Festambiente apre ai più piccoli con “Triangoli di bontà”, merenda offerta dal Caseificio Sociale Manciano. Alle 18.00 partono le attività sportive all’Ecocampo sport con il Baseball, con Baseball Grosseto (età 5-8 anni), mentre alla Piscina Acquaviva UISP si va in Kayak. Con UISP e Terramare asd (6-16 anni)

Per gli appuntamenti alla Casa Ecologica si può scegliere a partire dalle 18.00 tra A testa in su! Esperimenti interattivi che vi permetteranno di creare nuvole, nebbia, grandine, lampi e cicloni. Multiversi divulgazione scientifica (dagli 8 anni) il CoderDojo, laboratorio di programmazione per bambini. Con Coderdojo Grosseto (dagli 8 anni) una simultanea di scacchi con Tutti contro il Campione. Con il Maestro Fide Maurizio Caposciutti e il campione Leonardo Russo. Asd Mattoallaprossima scacchi Grosseto (dai 7 anni), ore 18,00 Casa Ecologica/ Piano terra – I love physics. Quanta fisica si nasconde nelle nostre relazioni amorose? Multiversi divulgazione scientifica (over 14)

Sempre alle 18.00 nella Piazza economia civile – Fumetto per bambini e i manga. COMICS CAMPER – Associazione culturale Arte Invisibile (dai 6 anni)

Mentre nel Giardino dei mestieri partono quattro laboratori a scelta tra Piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Laboratorio sugli scacchi. Asd Mattoallaprossima scacchi Grosseto (dai 7 anni), L’albero urbano: caratteristiche, gestione, salute e benefici. Soc. Cooperativa Urban Trees Management (6-10 anni), Città verdi: importanza dei boschi urbani e come realizzarli.Soc. Cooperativa Urban Trees Management (6-10 anni) e Giornalismo e scrittura creativa. Working class hero (dai 7 anni)

Ai Laghetti invece incontro su Giochi d’acqua. Le differenze tra acqua salata e acqua dolce. Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma (dai 7 ai 12 anni)

Alle 18.30 nella Città dei Bambini ci si dedica al cibo con Il Boschetto del Gusto: “Il gioco del Totem”, con Alce Nero, i laboratori e giochi-assaggio per conoscere il mondo della pastorizia tra pecore e cani da guardiania. Per bambini e famiglie di DifesAttiva. Progetto LIFE Medwolf cofinanziato dalla Commissione europea – LIFE11 NAT/IT/069e la Merenda sport, offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP

Alle 19.00 Laboratorio delle idee: “Oltre il mare”, con Comune di Castiglione della Pescaia, mentre nello spazio Benessere parte lo Yoga per bambini.

La serata si chiude alle 21.00 nella Città dei Bambini con lo spettacolo La marcolfa di Marta Mingucci

I dibattiti della decima giornata di Festambiente partono alle 18.00 all’Auditorium con La cooperazione nel Mediterraneo e cambiamenti climatici: progetti e proposte per un modello sostenibile. Coordina Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente. Intervengono Francesco Carri, presidente Coopermondo, Claudia Fiaschi, portavoce Forum nazionale terzo settore e vicepresidente Confcooperative, Massimo Guerrieri, presidente nazionale Cirspe, Grammenos, Mastrojeni, Ministero Affari Esteri, Danilo Salerno direttore Coopermondo, Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale Legambiente.

Alle 19.00 allo Spazio incontri Premio buone pratiche per le Energie rinnovabili e la mobilità sostenibile a cura del Centro nazionale per la Promozione delle Fonti energetiche rinnovabili.

Mentre 19.30 incontro su Agricoltura di qualità e innovazione energetica per combattere i cambiamenti climatici. Coordina Giancarlo Capecchi, giornalista. Partecipano presidente Giuliano Amato, Raffaele Borriello direttore Generale ISMEA, Francesco Carri presidente Comitato esecutivo Iccrea Banca, Salvatore Parlato presidente CREA, Luca Sani presidente Commissione Agricoltura della Camera, Francesco Sperandini AD GSE, Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale Legambiente.

La serata dei dibattiti si chiude alle 21.00 all’Auditorium con Un mare da salvare, serata in collaborazione con Sky e la proiezione del documentario di Sky News, A Palstic Whale. Introducono Giorgio Zampetti, responsabile scientifico Legambiente, Stefano Ciafani, Direttore generale Legambiente, Antonella Arcangeli, ISPRA, Andrea Di Stefan, responsabile Progetti speciali Novamont

Tornano come ogni sera alle 19.00 le degustazioni dei prodotti tipici toscani. Si parte dall’Officina dei Sapori con Un sorso di Maremma… E non solo! Degustazione guidata di vini e prodotti tipici in collaborazione con la Cantina Cooperativa I Vini di Maremma di Marina di Grosseto alle20.00 si passa alla Bottega de(l)Gusto con Un sorso di Maremma. Degustazione di vini della Doc Maremma Toscana. In collaborazione con Cantina I Vini di Maremma, si chiude all’Officina dei Sapori con Non è solo olio. Racconto-degustazione dell’Olio extravergine di oliva biologico Igp Toscano Antico Frantoio del Parco abbinato a piatti tradizionali. In collaborazione con Cooperativa Sociale Rossella Casini, Firenze

Alle 19.15 nell’ambito dei Tramonti nell’uliveto presentazione del libro Sordomutuo: come diventare il più grande scrittore del tuo condominio, di Alessandro Angeli. Partecipano, oltre all’autore, l’editore Marcello Baraghini, il musicista Andrea Rocchi e il poeta Luca Bonelli. Coordina il giornalista Marco Bigozzi.

Alle 21.00 appuntamento con il Clorofilla con la presentazione del video Ri… Amare Marina progetto di educazione ambientale, con la collaborazione del centro sociale e della Pro Loco di Marina, Legambiente e il comitato genitori, Il paradiso degli altri di N. Ferrari e Viaggio in Sicilia in treno di Giuseppe Giordano

Alle 21.00 al Ristorante il Maremmano un anticipo musicale con i Gro’s over hip hop free style

Mentre alle 22.30 all’Area Spettacoli sale sul palco centrale di Festambiente Emis Killa. Il rapper milanese con il suo nuovo album “Terza Stagione” che ha inciso assieme a noti rapper come Neffa, Jake La Furia e Fabri Fibra, cerca di tornare alle origini, riscoprendo lo stile musicale del suo primo album che lo ha portato al successo. Emis Killa in persona definisce il suo lavoro “un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi sia nelle sonorità”. Le 17 tracce, senza filtri, parlano della sua ascesa al successo, e di altri episodi che hanno caratterizzato la sua vita negli ultimi anni.