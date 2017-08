Festambiente: il programma del 5 agosto

Due concerti: Tre Allegri Ragazzi Morti e Le Luci della Centrale Elettrica

[5 agosto 2017]

Seconda giornata di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma fino al 15 agosto nel Parco della Maremma, a Rispescia (Gr). Musica, spettacolo, incontri, cinema e attività per bambini offrono un divertimento all’insegna del relax, dell’ecologia e della cultura.

Una doppia serata di musica quella di sabato 5 agosto a Festambiente. Sul palco del festival saliranno per la prima volta Tre allegri ragazzi morti e a seguire Le luci della centrale elettrica e arrivano a Festambiente in un tour estivo di poche ed esclusive date: “La Tempesta Gira”. Tra i gruppi simbolo dell’indie italiano a cavallo del Millennio, il trio friulano, mischia sapientemente punk pop, rock n roll, reggae e un immaginario che nasce dalla mente del cantante- fumettista Davide Toffolo. Mascherati in volto in ogni esibizione live, il loro ultimo lavoro “Inumani” del 2016 ha visto le feature di Jovanotti e Vasco Brondi. Prima del concerto alle ore 21.00 nello spazio economia civile, Filippo Solibello, giornalista di RaiRadio2, Caterpillar, intervista Davide Toffolo e Enrico Molteni dei Tre allegri ragazzi morti. Vasco Brondi arriva sul palco con “Terra”, ultimo Lp uscito lo scorso marzo. “Per combattere l’acne”, “Ceravamo abbastanza amati” sono canzoni che hanno contribuito a renderlo una delle voci più rappresentative della sua generazione. In bilico tra anima punk e poesia suburbana, l’artista ha collaborato da Lorenzo Cherubini, Jovanotti a Francesco De Gregori, fino ad arrivare alla canzone “Un campo lungo cinematografico” scritta per il film Ruggine.

E’ possibile già acquistare i biglietti in prevendita sul sito di BoxOffice.

Questo il programma della giornata:

Ore 10,00 – Bagno Nettuno, Marina di Grosseto- Ricicloni sotto gli Ombrelloni. Marina di Grosseto. Laboratorio gratuito sul recupero creativo dei rifiuti con gli educatori ambientali di Legambiente.

Ore 11,00 Auditorium – Presentazione del Protocollo Legambiente e Bonifiche Ferraresi per un’agricoltura sostenibile. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Federico Vecchioni AD Bonifiche Ferraresi

Ore 17,30 Bim bum bar — “Beeee-renda”, con Caseificio Sociale Manciano

Ore 17,30 Auditorium – Presentazione del Progetto PROMETEA – Promozione della Multifunzionalità del settore Agro-turistico. Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente intervista Fabio Fabbri e Valter Nunziatini Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale Regione Toscana. PROMETEA è un progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, programma cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Ore 18,00 – Padiglione del Turismo sostenibile – Il Cilento si racconta. Dal marchio Io mangio, io produco, io dormo Mediterraneo alla Cilento Card. Partecipa Michele Buonomo presidente Legambiente Campania, Valerio Calabrese Legambiente Campania, Aristide Valente presidente Alma Seges

Ore 18,00 – Spazio Benessere – Inizio sedute e trattamenti

Ore 18,00 – Città dei Bambini – Ecocampo sport: Rugby, con il Grosseto Rugby Club (età 5-8 anni)

Ore 18,00 – Piscina Acquaviva UISP – Kayak. Con UISP e Terramare asd (6-16 anni)

Ore 18,00 – Casa Ecologica/ Piano terra – Gusto e olfatto per assaporare il cibo. Scienza divertente (6-9 anni)

Ore 18,00 – Casa Ecologica/ Piano terra – I Curiosi Scienziati Investigatori (CSI) alla gara di cucina. Scienza divertente (10-13 anni)

Ore 18,00 – Casa Ecologica/ Piano 1° – Insegnare l’inquinamento dell’aria ai bambini con gli strumenti audiovisivi del progetto MAPEC_LIFE. Gabriele Donzelli – Università di Pisa (6-8 anni)

Ore 18,00 – Giardino dei mestieri – Esperimenti sulle proprietà dell’acqua e costruzione di lente e bussola ad acqua. TartAmare onlus (dai 6 anni)

Ore 18,00 e ore 19,00 Casa Ecologica – Visite guidate alla scoperta della Casa ecologica di Legambiente

Ore 18,3 – Auditorium – Crescere consapevoli: dalla partecipazione attiva al mondo del lavoro. Coordina Spartaco Betti Informagiovani Grosseto. Partecipano Luciano Ventura responsabile nazionale Servizio Civile Legambiente, Licio Palazzini presidente Arci Servizio Civile

Ore 18,30 – Città dei Bambini – Il Boschetto del Gusto: “C di cacio”, merenda offerta dal Caseificio Sociale Manciano

Ore 18,30 – Città dei Bambini – DifesAttiva (dai 3 anni): laboratori e giochi-assaggio per conoscere il mondo della pastorizia tra pecore e cani da guardiania. Per bambini e famiglie. Progetto LIFE Medwolf cofinanziato dalla Commissione europea – LIFE11 NAT/IT/069

Ore 19,00 – Città dei Bambini – Merenda sport, offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP

Ore 19,00 Città dei Bambini – Laboratorio delle idee: “Composter: dai rifiuti organici al compost”, con Futura spa

Ore 19,00 – Officina dei Sapori – Zona di Protezione Avifauna Migratoria Enaoli-Rispescia: biodiversità e agricoltura. Degustazione guidata in collaborazione con il Settore attività faunistico-venatoria della Regione Toscana

Ore 19,15 – Tramonti nell’uliveto – Carlo De Ruggieri in Tranquillo prof, la richiamo io tratto dal libro omonimo di Christian Raimo

Ore 19,30 – Bottega de(l)Gusto – Salute e tradizione. I dolci della tradizione e la nuova linea biologica e vegana. Degustazione di una selezione dei prodotti della Pasticceria Le Logge di Massa Marittima (GR)

Ore 19,30 – Città dei Bambini – La favola del cane Spezzaferro. Teatro Kamishibai

Ore 19,30 – Spazio Incontri – Agricoltura e cambiamenti climatici: l’urgenza di un nuovo modello. Coordina Tommaso Tetro Ansa. Partecipano Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Ado Guerrini direttore Generale Bonifiche Ferraresi, Lucio Cavazzoni presidente Alce Nero. Con la testimonianza di Aristide Valente presidente Alma Seges, Davide Vernocchi presidente Apo Conerpo, Giovanni Zucchi vicepresidente Oleificio Zucchi, Giulio Romagnoli presidente Romagnoli Patate

Ore 19,45 – Il Pedibus Giallo & Verde: “Pino loricato, il guardiano del Parco”, con il Parco Nazionale del Pollino

Ore 20,00 – Officina dei Sapori – Le sfumature del Morellino: profumi, sapori ed emozioni. Degustazione guidata in collaborazione con la Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano

Ore 20,30 – Auditorium – LION ARK – IL FILM. Presentazione del documentario di Animal Defenders International. Dalla prima dismissione degli animali dai circhi in Bolivia alla campagna #Unbelpassoavanti a favore del disegno di legge 2287-bis per l’eliminazione dei circhi con animali in Italia. Intervengono Gaia Angelini Area animali esotici LAV, Giacomo Bottinelli Area A Scuola con LAV

Ore 20,30 – Città dei Bambini – Storie al calare del sole. Veri attacchi di lettura, a mo’ di flash mob e per l’appunto al tramonto! Con le libraie di Madamadorè libreria giocattoleria

Ore 21,00 Casa Ecologica – Pompe di calore e fotovoltaico, scopriamo i vantaggi. Intervengono Fabio Tognetti Legambiente e Stefano Ferretti Elettromoderna